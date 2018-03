Krist und Königsberger-Ludwig wünschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der IPC Alpine Skiing Weltmeisterschaften viel Erfolg!

Wien (OTS/SK) - Von 19. bis 27. Februar 2013 finden in La Molina/Spanien die IPC Alpine Skiing Weltmeisterschaften statt. Es nehmen rund 150 Athletinnen und Athleten aus fast 40 Nationen an den letzten Weltmeisterschaften vor den paralympischen Winter-Spielen in Sochi 2014 teil. SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Ulrike Königsberger-Ludwig, und SPÖ-Sportsprecher, Herman Krist, wünschen den Sportlerinnen und Sportler viel Erfolg für die Bewerbe. "Wir sind immer wieder begeistert von dem Einsatz, dem Engagement und der Disziplin unserer Sportlerinnen und Sportler und drücken ihnen für die Bewerbe in Molina die Daumen", so die SPÖ-Abgeordneten heute, Dienstag.****

Folgende Sportlerinnen und Sportler werden für Österreich an den Start gehen:

BONADIMANN Philipp - Herren sitzend - Vorarlberg

SALCHER Markus - Herren stehend - Kärnten

DORN Dietmar - Herren sitzend - Vorarlberg

LANZINGER Matthias - Herren stehend - Salzburg

LÖSCH Claudia - Damen sitzend - Niederösterreich

PRETTNER Christoph - Herren sehbehindert - Kärnten

RABL Roman - Herren sitzend - Tirol

SAMPL Reinhold - Herren sitzend - Salzburg

GROCHAR Thomas - Herren stehend - Kärnten

WÜRZ Martin - Herren stehend - Niederösterreich

(Schluss)sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum