Nokian Reifen präsentiert drei ganz neue Sommerreifen / Nokian zLine fährt sportlich, Nokian Line meistert Nässe und Nokian eLine bekommt AA-Bestnote

Der sportliche Nokian zLine Ultra High Performance Sommerreifen bringt präzises, hervorragendes, sicheres Fahrverhalten für schnelles Fahren als cooles Top-Modell. Sicher bei Nässe mit starkem Griff fährt der Nokian Line High Performance Sommerreifen in der Kompakt-und Mittelklasse bei den häufig wechselnden österreichischen Straßenverhältnissen. Die AA-Spitzen-Bewertung für Kraftstoffverbrauch und Nassgriff gemäß EU-Reifenlabel erzielt der Nokian eLine Sommerreifen mit Zukunftstechnologie für kleinere Autos. Bereits die Vorgängermodelle der neuen Sommerreifen von Nokian sind achtfache Testsieger in den Sommerreifen-Tests 2012. Damit stellt die finnische Premium-Marke die meisten Testsieger aller Marken. Das verbesserte Nokian-Sommerreifenprogramm gibt es jetzt beim Reifenservice. Nokian Reifen ist der führende Winterreifenspezialist der Welt.

Neuer Nokian zLine Reifen fährt sportlich, präzise und schnell

Cooles, sicheres, leistungsstarkes Fahrgefühl mit genauem Handling und festem Griff auch bei Nässe

Meistert die häufig wechselnden österreichischen Straßenverhältnisse im Sommer

Der neue Ultra High Performance Nokian zLine Sommerreifen bietet sportliches, präzises, hervorragendes Fahrgefühl beim schnellen Fahren. Dieser coole, sichere und leistungsstarke Reifen des verbesserten Nokian Sommerreifenprogramms fährt sich erfreulich stabil mit genauem Handling und festem Griff bei den unterschiedlichen österreichischen Bedingungen im Sommer. Extreme Situationen meistert der Nokian zLine und ist der ideale Reifen für die häufig wechselnden Straßenverhältnisse oder großen Temperaturänderungen mit schnellen Lenkreaktionen und starkem Griff auch bei Nässe. Das Know-how und die neueste Technologie des nördlichsten Reifenherstellers der Welt macht den sportlichen Nokian zLine zu einem Top-Reifen in der schnellsten Pkw-Klasse.

31 Größen von 16 bis 20 Zoll der Geschwindigkeitskategorien W (270 km/h) und Y (300 km/h) umfasst das Nokian zLine Programm. Beim Reifenservice sind sie jetzt erhältlich. Der Nokian zLine ist der Nachfolger des Testsiegers Nokian Z G2 im Sommerreifen-Test 2012 von "Auto Bild", der größten Autozeitschrift in Europa, der auch Testsieger in weiteren Reifen-Tests ist.

Reaktionsschnell und genau mit Nanotechnologie und festem Nassgriff, auch in extremen Bedingungen

Die Handling- und Griff-Qualitäten des Nokian zLine wurden auf den rauen nordischen Straßen und europäischen Hochgeschwindigkeits-Teststrecken verfeinert. Um exzellenten Nassgriff zu erzielen, setzten die Ingenieure Hochgeschwindigkeitskameras ein, die wichtige Informationen über den Kontakt des Reifens mit der Straße lieferten. Auf dem Testprogramm standen umfangreiche Labortests zur Prüfung der Reifenstruktur und Tausende Testkilometer auf unterschiedlichen Asphalt-Straßen.

"Der Nokian zLine Reifen ist ein Profi für anspruchsvolle Fahrbedingungen dank seiner neuen Generation der Laufflächenmischung, Nanotechnologie-Struktur und Laufflächenmuster für schnelles Fahren. Er reagiert sofort auf Lenkbewegungen, was ganz wichtig für die Sicherheit im Grenzbereich ist. Zusätzlich zum präzisen Fahrgefühl bieten diese Technologie-Vorteile hohen Fahrkomfort", erklärt Juha Pirhonen, Produkt-Entwicklungsmanager von Nokian Reifen, der nordischen Premium-Marke aus Finnland.

Neuer Nokian Line Reifen fährt sicher bei Nässe mit starkem Griff

Meistert die häufig wechselnden österreichischen Straßenverhältnisse im Sommer

Präzises Fahrgefühl, guter Aquaplaningschutz, feste Haftung

Der neue High Performance Nokian Line Sommerreifen meistert Nässe und die schnell wechselnden Straßenverhältnisse im Sommer. Bestmöglichen Griff, präzises Fahrgefühl und guten Aquaplaningschutz bietet dieser speziell auf österreichische Straßen zugeschnittene Reifen des verbesserten Nokian Sommerreifenprogramms. Mit seinen Innovationen Cross-Block-Lamellen und Wellen-Rillen steuert der sichere Nokian Line Reifen präzise und haftet fest, sogar auf rutschigen Straßen bei Regen mit starkem Nassgriff.

Besonders für Autos mit viel Power wurde dieser Reifen entwickelt und erfreut mit seinem exakten Handling. Mit ihm reist man kompromisslos sicher und komfortabel vom Frühlingsanfang bis spät in den Herbst. Die Struktureigenschaften und die Laufflächenmischung des leicht zu beherrschenden und berechenbar reagierenden Nokian Line sind für die unterschiedlichen Anforderungen der T-, H-, V- und W-Geschwindigkeitskategorien maßgeschneidert. 45 Größen von 15 bis 17 Zoll umfasst die große Produktfamilie, jetzt sind sie beim Reifenservice erhältlich. Nokian-Reifen sind die Testsieger in acht Sommerreifen-Tests 2012.

Innovationen des Nokian Line maximieren Nassgriff

Regen verursacht die meisten Verkehrsunfälle aller Wetterbedingungen, zeigen Forschungen von Nokian. "Als wir den Straßenkontakt des Nokian Line optimierten und seine Struktur entwickelten, wollten wir ein ganz präzises Fahrverhalten und exzellenten Nassgriff erzielen. Dazu setzten wir eine High-Speed-Kamera ein. Den letzten Schliff für den festen Nässegriff und für den hohen Aquaplaningschutz gaben die Innovationen, die wirksam das Wasser zwischen Reifen und Straße entfernen oder es zeitweise speichern", erklärt Juha Pirhonen, Produkt-Entwicklungsmanager von Nokian Reifen, der nordischen Premium-Marke aus Finnland.

Die einzigartigen Cross-Block-Lamellen auf den Mittelrippen funktionieren in zweifacher Weise. Nahe der Außenschulter verbinden sich die Cross-Lamellen mit der festeren Rippe und geben so Stabilität. Die gelenkigeren Cross-Lamellen auf der Rippe neben der Innenschulter gewährleisten weichen Straßenkontakt und verringern so den Rollwiderstand, den Kraftstoffverbrauch und die Geräusche. Der Winkel und das Rillenvolumen der abgeschrägten Cross-Lamelle sind optimiert. Auf nasser Straße arbeitet die Cross-Lamelle doppelt wirksam: Sie speichert Wasser beim Straßenkontakt und beschleunigt das Abfließen des Wassers in die Hauptrillen.

Nokian eLine Sommerreifen fährt an die Spitze mit AA-Bewertung gemäß EU-Reifenlabel und verwendet Zukunftstechnologie

Top-Bewertungen für geringen Kraftstoffverbrauch und festen Nassgriff

Einzigartiger, neuer Sommerreifen von Nokian

Der neue Nokian eLine Sommerreifen fährt an die Spitze mit AA-Kennzeichnung bei Kraftstoffverbrauch und Nassgriff auf dem EU-Reifenlabel. Dieses Musterbeispiel technologischer Fähigkeiten des führenden Winterreifenherstellers der Welt Nokian Reifen aus Finnland ist nicht nur ein Konzept, sondern ein State-of-the-Art-Reifen, der für die Verbraucher erhältlich ist. Beim Reifenservice kann man den Nokian eLine ab sofort kaufen. Dieser Sprit sparende und nässesichere Sommerreifen eignet sich für kleinere Autos und Fahrer, die Zukunftstechnologien schätzen und die beste Kraftstoffeffizienz und sicheren Griff haben wollen.

Moderne Autos enthalten High-End-Technologie und hundert verschiedene Rohmaterialien. Sie bestehen aus einer komplexen Kombination von Physik, Nanotechnologie und zukunftsweisenden Materialien, die alle ihre genaue Aufgabe haben.

"Wir wählten einen völlig neuen Ansatz bei der Entwicklung des Nokian eLine Reifens der nächsten Generation. Geringer Rollwiderstand und dadurch geringer Kraftstoffverbrauch und fester Nassgriff schließen sich nicht gegenseitig aus, haben wir erkannt. Es ist möglich, beide Eigenschaften gleichzeitig zu maximieren, ohne das austarierte Gesamtkunstwerk des Reifens zu beschädigen. Dazu waren völlig neue Struktur-Entscheidungen notwendig, Änderungen in der Laufflächen-Geometrie und Einsatz moderner Gummimischungs-Technologien", erklärt Juha Pirhonen, Produkt-Entwicklungsmanager von Nokian Reifen, der nordischen Premium-Marke.

Sechs Größen des Nokian eLine in 15 und 16 Zoll der Geschwindigkeitskategorien T (190 km/h) und H (210 km/h) sind bereits beim Reifenservice erhältlich.

Neues EU Reifenlabel:

http://www.nokiantyres.de/die-neuen-eu-reifenkennzeichnungen

Nokian-Reifen sind die Testsieger in den Sommerreifen-Tests 2012

Bereits die Vorgängermodelle der neuen Sommerreifen von Nokian sind vielfache Testsieger, bieten hohe Sicherheit und sparen Sprit. Die Nokian-Reifen sind die Testsieger in den Sommerreifen-Tests 2012 von "Auto Bild" (9/2012 + 8/2012), "Auto Zeitung" (6/2012 + 12/2012), "auto Test" (4/2012), "gute Fahrt" (3/2012), "Auto Bild allrad" (4/2012), "pro mobil" (4/2012) und "Firmenauto Transporter" (4/2012).

Mit acht Testsiegen in den Reifen-Tests stellt die finnische Premium-Marke Nokian die meisten Testsieger aller Marken. Die Bestnoten "Auto Bild Vorbildlich", "Auto Zeitung Testsieger", "auto Test Testsieger", "gute Fahrt Empfehlung" und "Auto Bild allrad vorbildlich" zeigen die überragenden Qualitäten der Sommerpneus des führenden Winterreifenspezialisten der Welt im jeweiligen Testbericht. Auch der Nokian SUV-Reifen ist der Testsieger im "Auto Zeitung" SUV-Reifentest (12/2012).

Zweiter Sieger war der Nokian bei "auto motor sport" (7/2012) mit der Bestnote "Besonders Empfehlenswert". Die Beurteilung "hervorragend" vom ÖAMTC für "Trocken" und von "Konsument" ein "sehr gut" für "Trockene Fahrbahn" erhält der Nokian und ebenfalls "sehr empfehlenswert" und "gut" für Kraftstoffverbrauch. "Sehr empfehlenswert" lautet sein Ergebnis im Reifen-Test des ARBÖ, dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs, wo er unter den Top 3 Pneus ist, und "empfehlenswert" bei "sport auto" (4/2012).

Nokian Reifen ist der führende Winterreifenspezialist der Welt, vielfacher Testsieger und Premium-Marke

Nokian Reifen bietet als führender Winterreifenspezialist der Welt, vielfacher Testsieger und Premium-Marke die sichersten Reifen für nordische Bedingungen. Die innovativen Nokian-Reifen aus Finnland für Pkws, Lkws und schwere Arbeitsmaschinen zeigen ihre hohe Qualität besonders bei Schnee, hartem Klima sowie anspruchsvollen Fahrsituationen und bringen nachhaltigen Zusatznutzen. Daneben produziert Nokian auch speziell für das österreichische Wetter und die hohen Geschwindigkeiten auf den österreichischen Autobahnen entwickelte Reifen. Nokian-Reifen geben große Sicherheit, sparen Sprit und leben Umweltfreundlichkeit. Das Unternehmen ist die Nummer 1 in der Markenbekanntheit und Markenwertschätzung in Skandinavien sowie Russland und hat ein positives, außergewöhnliches Image.

Nokian ist der Erfinder des Winterreifens

Nokian konzipiert, testet und patentiert innovative Reifen seit mehr als 75 Jahren und ist der Erfinder des Winterreifens. Der erste Winterreifen der Welt wurde inmitten von eisigem Wind und bissiger Kälte im Jahre 1934 geboren. Zwei Jahre später kam der für den nordischen Winter konzipierte Nokian Hakkapeliitta, der heute zu den bekanntesten Winterreifenmarken gehört, auf die Welt.

Den schnellsten Winterreifen der Welt mit 270 km/h Höchstgeschwindigkeit, den Nokian WR, brachten die Finnen 2002 auf den Markt. 2007 folgte der Nokian WR G2, der wegen seines hervorragenden Griffs und seinem einzigartigen Schutz vor Schneematsch-Aquaplaning "Sehr empfehlenswert" und "gut" in den Tests bewertet wurde.

Nokian-Winterreifen sind die Testsieger in den Winterreifen-Tests 2012

Seine Erfolgsstory geht jetzt weiter mit dem sicheren und wirtschaftlichen Nokian WR D3 für Kompakt-, Mittelklasse- und Kleinwagen sowie dem sicheren und sportlichen WR A3 für schnelle, große Autos: Die Nokian-Winterreifen sind die Testsieger in den Winterreifen-Tests 2012 von "Auto Bild", "auto motor sport" und "AUTOStraßenverkehr" mit den Bestnoten "Vorbildlich", "Sehr empfehlenswert" und "sehr gut". Testsieger wurden Nokian-Reifen bei über 20 Winterreifen-Tests der Auto-Zeitschriften in Deutschland und Europa in diesem Winter. Bestnoten "sehr empfehlenswert" und "gut" bekommen die finnischen Pneus von ÖAMTC und "Konsument".

"Auto Bild" lobt den Nokian WR A3: "Stärken: vorbildliche Handlingeigenschaften auf verschneiter, nasser und trockener Strecke, stabile Seitenführung und präzises Lenkansprechen, kürzeste Nass- und Trockenbremswege, niedriger Kraftstoffverbrauch". Das "auto motor sport Urteil" für den Nokian WR D3 lautet: "Hervorragende Leistungen auf Schnee, kurzer Bremsweg auf Trockenheit, ausgewogenes Fahrverhalten".

Testsieger ist der Nokian ebenfalls in der Geschäftswagen-Zeitschrift "Firmenauto" (11/2012). "Sehr empfehlenswert" lautet das Ergebnis für den Nokian-Pneu auch bei den Winterreifen-Tests 2012 von ARBÖ,"Auto Zeitung", Auto Club Europa ACE, ADAC, GTÜ und TCS sowie "sehr gut" bei "promobil", "Firmenauto Transporter" und "lastauto omnibus Transporter". Die "Gute Fahrt Empfehlung" für "die besten Pneus" bekommt er von "gute fahrt".

Einen neuen Guinness Weltrekord fuhren normale Nokian-Winterreifen mit 331,610 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Eis.

Nokian-Reifen sind die Testsieger in den Sommerreifen-Tests 2012

Auch die Sommerreifen von Nokian sind vielfache Testsieger, bieten hohe Sicherheit und sparen Sprit. Die Nokian-Reifen sind die Testsieger in den Sommerreifen-Tests 2012 von "Auto Bild" (9/2012 + 8/2012), "Auto Zeitung" (6/2012 + 12/2012), "auto Test" (4/2012), "gute Fahrt" (3/2012), "Auto Bild allrad" (4/2012), "pro mobil" (4/2012) und "Firmenauto Transporter" (4/2012). Mit acht Testsiegen in den Reifen-Tests stellt die finnische Premium-Marke Nokian die meisten Testsieger aller Marken. Die Bestnoten "Auto Bild Vorbildlich", "Auto Zeitung Testsieger", "auto Test Testsieger", "gute Fahrt Empfehlung" und "Auto Bild allrad vorbildlich" zeigen die überragenden Qualitäten der Sommerpneus des führenden Winterreifenspezialisten der Welt im jeweiligen Testbericht. Auch der Nokian SUV-Reifen ist der Testsieger im "Auto Zeitung" SUV-Reifentest (12/2012). Zweiter Sieger war der Nokian bei "auto motor sport" (7/2012) mit der Bestnote "Besonders Empfehlenswert".

Drei ganz neue Nokian-Sommerreifen für 2013

Nokian-Reifen präsentiert drei ganz neue Nokian-Sommerreifen für 2013. Der sportliche Nokian zLine Ultra High Performance Sommerreifen bringt präzises, hervorragendes, sicheres Fahrverhalten für schnelles Fahren als cooles Top-Modell. Sicher bei Nässe mit starkem Griff fährt der Nokian Line High Performance Sommerreifen in der Kompakt-und Mittelklasse bei den häufig wechselnden österreichischen Straßenverhältnissen. Die AA-Spitzen-Bewertung für Kraftstoffverbrauch und Nassgriff gemäß EU-Reifenlabel erzielt der Nokian eLine Sommerreifen mit Zukunftstechnologie für kleinere Autos.

Mehr Sicherheit durch Innovationen: Winter-Profiltiefenanzeiger mit Schneeflocke und Profiltiefenanzeiger mit Aquaplaning-Warnung

Ein Winter-Profiltiefenanzeiger mit Schneeflocke im Nokian WR Winterreifen gibt die Profiltiefe als Zahl von 8 bis 4 in Millimetern an. Die Schneeflocke bleibt bis zu 4 Millimetern sichtbar. Wenn sie verschwindet, sollte man seine Winterreifen erneuern. Der Profiltiefenanzeiger von Nokian in den Sommerreifen zeigt dem Autofahrer die Profiltiefe einfach als Zahl von 8 bis 2 an. Ein Aquaplaning-Warnanzeiger darin warnt mit einem Tropfensymbol vor Aquaplaninggefahr. Bei nur noch vier Millimetern Restprofil verschwindet es und weist so auf ein erhöhtes Risiko hin. Diese Innovationen hat kein anderer Reifenhersteller.

Nokian Tyres erzielte 1,612 Milliarden Euro Umsatz in 2012

Nokian Tyres erwirtschaftete einen Umsatz von 1,612 Milliarden Euro in 2012 und hatte 4000 Mitarbeiter. Zum Unternehmen gehört als Tochtergesellschaft die Vianor-Reifenhandelskette mit 1037 Verkaufsstellen in 26 Ländern. Die Aktie von Nokian Tyres ist an der NASDAQ OMX in Helsinki gelistet.

