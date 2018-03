EANS-News: Agennix AG kündigt Termin und Telefonkonferenz zur Vorlage des Finanzabschlusses des Geschäftsjahres 2012 am 28. März an

Agennix AG (Frankfurter Wertpapierbörse: AGX) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ihren Finanzabschluss des Geschäftsjahres 2012 am Donnerstag, 28. März 2013 veröffentlichen und im Rahmen einer Telefonkonferenz die Ergebnisse erörtern sowie ein Update zur Unternehmensentwicklung geben wird.

Die Telefonkonferenz findet ebenfalls am Donnerstag, 28. März 2013 um 14:00 Uhr in englischer Sprache statt und wird live auf der Webseite von Agennix (www.agennix.com) übertragen. Nach der Live-Übertragung ist dort auch eine Aufzeichnung abrufbar.

Die Einwahldaten sind wie folgt:

Teilnehmer aus Europa: 0049 (0)69 710 445 598 0044 (0)20 3003 2666 Teilnehmer aus den USA: 1-212-999-6659

Die Einwahl sollte möglichst 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz erfolgen.

Über Agennix

Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches Unternehmen, das neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem medizinischem Bedarf entwickelt, die das Potenzial haben, das Leben von schwer erkrankten Patienten wesentlich zu verlängern und zu verbessern. Die klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: oral verabreichbares Talactoferrin alfa, Talactoferrin in topischer Verabreichungsform als Gel sowie RGB-286638, ein Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen richtet. Agennix eingetragener Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen hat zwei operative Standorte:

Planegg/München und Princeton, New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Agennix unter www.agennix.com.

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands von Agennix AG darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich hiervon abweichen, und Agennix weist Investoren ausdrücklich darauf hin, sich nicht in unangemessenem Umfang auf die Verlässlichkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Das Erreichen positiver Ergebnisse in Frühphasen-Studien stellt nicht sicher, dass Spätphasen-Studien ebenfalls erfolgreich sein werden. Es kann keine Garantie dafür abgegeben werden, dass die Gesellschaft über ausreichende finanzielle Mittel verfügt bzw. weitere finanzielle Mittel erhält, um zusätzliche Studien mit ihren Produktkandidaten durchführen zu können oder ob sie eine strategische Transaktion erfolgreich abschließen kann. Die zukunftsgerichteten Angaben beziehen sich lediglich auf das Datum der heutigen Veröffentlichung. Agennix AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen verfügbar werden sollten.

Agennix® ist eine Marke der Agennix AG.

Unternehmen: AGENNIX AG Im Neuenheimer Feld 515 D-69120 Heidelberg Telefon: +49 89 8565 2693 FAX: +49 89 8565 2610 Email: ir @ agennix.com WWW: http://www.agennix.com Branche: Pharma ISIN: DE000A1A6XX4 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Agennix AG

Barbara Müller

Manager, Investor Relations

& Corporate Communications

Tel.: +49 89 8565-2693

ir@agennix.com

In den USA: Laurie Doyle

Senior Director, Investor Relations

& Corporate Communications

Tel.: +1 609-524-5884

laurie.doyle@agennix.com