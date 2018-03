Kiosk.at for free in der Hauptbücherei Wien

Digitale Zeitungen und Magazine stehen Bibliotheksbenutzern in der Kiosk-FreeLounge ab sofort gratis zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Hauptbücherei Wien am Urban-Loritz-Platz macht's vor. Sie bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern als erste öffentliche Einrichtung die Kiosk-FreeLounge an. Über diesen von APA-DeFacto gehosteten "digitalen Zeitungsstand" werden hier Zeitungen und Magazine tagesaktuell kostenlos zur Verfügung gestellt. Via WLAN-Netzwerk buechereien.wien.at können alle Inhaber eines gültigen Büchereiausweises auf die Plattform kiosk.at einsteigen und dort aus derzeit insgesamt 122 österreichischen und internationalen ePapers auswählen.

Auf die Publikationen kann man mit eigenen mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops im gesamten Bereich der Bibliothek zugreifen. Die Kiosk-FreeLounge läuft auch in allen anderen mit WLAN ausgestatteten Bücherei-Zweigstellen und soll künftig an weiteren ausgewählten Hotspots wie in Kaffeehäusern zum Einsatz kommen.

Das elektronische Angebot der Büchereien Wien verfügte mit Ende Dezember 2012 über insgesamt 17.200 eMedien, die rund 155.000 Downloads verzeichneten. Wöchentlich kommen laut Katharina Marie Bergmayr, verantwortlich für den Bereich Homepage & Digitale Angebote, bis zu 200 Titel dazu. Über das Pilotprojekt und dem damit einhergehenden weiteren Ausbau des bisherigen virtuellen Angebotes zeigt sie sich erfreut: "Die Kiosk-FreeLounge stellt für uns vor allem im Bereich der ePapers die ideale Ergänzung zu unserer Virtuellen Bücherei (www.virtuellebuecherei.wien.at) dar und ist natürlich für unsere Kunden, die dieses Angebot gratis nützen können, von großem Vorteil."

About Austria-Kiosk:

Im Austria-Kiosk finden sich österreichische und internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine in digitaler Form. Auf der Startseite unter www.kiosk.at findet sich eine Übersicht der angebotenen Medien. Rund um die Uhr erhält der User hier die gewünschten Medien gebündelt auf einer Plattform, die über Login-Daten leicht erreicht werden können. Alle Medien sind ab dem jeweiligen Erscheinungstag 30 Tage im Austria-Kiosk verfügbar. Das Angebot im Austria-Kiosk wird laufend erweitert.

