EANS-Stimmrechte: GSW Immobilien AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Der GSW Immobilien AG sind am 18. Februar 2013 Stimmrechtsmitteilungen nach

§ 21 Abs. 1 WpHG namens und im Auftrag der nachfolgend genannten Gesellschaften

mit folgendem Inhalt zugegangen:

Die Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Sao Paulo, Brasilien)

hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der GSW Immobilien AG am 14.

Februar 2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,91% (1.468.863 Stimmrechte) beträgt. Davon sind ihr 2,91% der Stimmrechte (1.468.863 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Die Credit Suisse Hedging-Griffo Investimentos S.A. (Sao Paulo, Brasilien) hat

uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der GSW Immobilien AG am

14. Februar 2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,91%

(1.468.863 Stimmrechte) beträgt. Davon sind ihr 2,91% der Stimmrechte

(1.468.863 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit

§ 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen.

Die Credit Suisse Hedging-Griffo Servicos Internacionais S.A. (Sao Paulo,

Brasilien) hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der GSW Immobilien

AG am 14. Februar 2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag

2,91% (1.468.863 Stimmrechte) beträgt. Davon sind ihr 2,91% der Stimmrechte

(1.468.863 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit

§ 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen.

