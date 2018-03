Models für Jungbauernkalender 2014 gesucht

Die Uhr tickt: Das Casting läuft nur noch bis 15. März

Wien (OTS) - Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Natürlich wird es auch 2014 wieder einen aufregenden Jungbauernkalender geben. Bis zur Präsentation der schon 14. Auflage im Oktober heißt es zwar noch warten, viele neue Gesichter stürmten aber bereits die Castings, die auf Bauernbund-Bällen in ganz Österreich angeboten werden. Junge Mädchen und Burschen aus der Landwirtschaft, die im nächsten Kalender mitmachen wollen, sollten sich jetzt beeilen - Deadline ist heuer der 15.03. "Bewerben kann man sich über unsere Homepage. Einfach Formular downloaden, ausfüllen, mit Foto versehen und an uns per E-Mail, Post oder Fax schicken", erklärt David Süß, Generalsekretär der Österreichischen Jungbauernschaft, dass es ganz leicht ist, mit dem Jungbauernkalender Kontakt aufzunehmen.

Thema: "LandLieben" - Nischenprodukte vor den Vorhang

Unter dieses sinnbildliche Motto rückt der renommierte Fotograf und Künstler Steve Haider seine Umsetzung des diesjährigen Jungbauernkalenders. Es spielt damit auf die Liebe zum Landleben an und setzt die "Lieben des Landes" in Szene. Die Protagonisten - je zwölf Mädchen und Burschen mit Bezug zur österreichischen Landwirtschaft - sollen dieses Jahr in Zusammenhang mit "nichtklassischen" Produkten vom Bauern ins rechte Licht gerückt werden. Produkte aus der Land-, Jagd-, Fischerei- und Forstwirtschaft, wie: Waldviertler Karpfen, Mohn, Gewürze, Kräuter, Kompost, Obst, Gemüse, Lein, Schnittlauch, Honig, Raps, Pfefferminze, Hanf, Champignons uvm. - eben die Vielfalt, die Österreich als den Feinkostladen Europas auszeichnet.

Auf den Kalenderblättern ist wie immer für eine Extra-Portion Natürlichkeit gesorgt. "Nur wenn unsere Jungbäuerinnen und Jungbauern das kulturelle und handwerkliche Erbe der Landwirtschaft annehmen, wird es auch in Zukunft eine flächendeckende Land- und Forstwirtschaft geben. Viele junge Landwirte greifen in ihren Betrieben gänzlich neue Projekte auf und wagen den Sprung in die Direktvermarktung. Dafür brauchen sie eine gehörige Portion Mut, aber vor allem viel Schaffenskraft", versteht Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, junge Landwirte als Brückenbauer zwischen Tradition und Moderne.

Die neue Lust am Land hat sich als Trend etabliert - Region, Identität und Heimat sind en vogue. "Das selbstbewusste Leben am Land sowie das Erschließen neuer Bewirtschaftungszweige zur Erzeugung hochqualitativer, bäuerlicher Produkte; das ist das heutige Erfolgsrezept einiger junger Landwirte", sind Kast und Süß überzeugt, dass der heurige Kalender voll den Zeitgeist trifft. Bisher war er stets nach kurzer Zeit vergriffen. Oft kopiert, doch nie erreicht, ist er ein aufwendiges fotografisches Kunstwerk, das heuer wieder von einem österreichischen Fotografen umgesetzt wird.

Jungbauernkalender 2014 schon heute bestellbar - streng limitierte Auflage

Den Kalender der Edition 2014 (wie jedes Jahr in streng limitierter Auflage) kann man übrigens bereits heute bestellen. Nähere Infos dazu sowie zu Castings und Bewerbung gibt es im Internet auf der Homepage www.jungbauernkalender.at.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend

Mag. David Süß

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien, www.jungbauern.at, ZVR-Zahl: 359301500

Tel.: +43 1 5058173-23, Mobil: +43 664 8200 405, E-Mail: d.suess @ bauernbund.at