Pantech kündigt Nutzung von NXP Software-Audiolösung für seine Android-Smartphones an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Pantech kündigte die Einführung der Lösung Lifevibes SoundExperience als Teil einer Multimedia-Softwaresammlung für seine Android-Smartphone-Geräte an. LifeVibes ist eine Schutzmarke von NXP Software.

Mit der LifeVibes SoundExperience-Lösung können Nutzer Musik und Filme mit verbessertem Audioklang geniessen, darunter Bass, Höhen, Equalizer und 3D-Sourround-Klangeffekte - und all das über eine intuitive Benutzeroberfläche. Zu den Klangeffekten zählen auch Signalverstärkungen für Mono- und Stereolautsprecher sowie Kopfhörer. Spezielle Audiosoftware-Erweiterungen zur Optimierung der Lautstärkeregelung des Geräts werden ebenfalls angeboten - ganz ohne erhöhtes Risiko, den bzw. die Lautsprecher des Geräts zu beschädigen.

Ein Modell wurde bereits auf dem US-Markt eingeführt: das Modell Pantech Discover auf Basis des MSM8960-Chipsatzes von Qualcomm. AT&T hat LifeVibes SoundExperience bereits für das ab sofort auf dem US-Markt erhältliche Telefon Discover zugelassen.

"Von Benutzern erhalten wir sehr positive Rückmeldungen bezüglich der Audioeffekte und der Rendering-Funktionen von LifeVibes SoundExperience auf dem Pantech Discover", so Gary Cherner, Vice President für Vertrieb, Marketing und Produktplanung von Pantech North America. Er ergänzte: "Unsere Aufmerksamkeit gilt nun dem Stromverbrauch. Pantech und NXP Software Engineering arbeiten gemeinsam daran, den Stromverbrauch bei der Wiedergabe von Hintergrundmusik mittels LPA oder Low Power Audio auf ein Minimum zu reduzieren, was Teil des Funktionsumfangs des Qualcomm-Chipsatzes ist."

Nicolas Sauvage, Marketing- & Vertriebsleiter des Geschäftsbereichs OEM von NXP Software, erklärte: "NXP Software ist stolz, mit unserer erstklassigen White-Label-Lösung SoundExperience zur Gerätedifferenzierung von Pantech beizutragen, die von Pantech-Kunden gut aufgenommen wurde und für bemerkenswert positive Rückmeldungen von Benutzern gesorgt hat."

Informationen zu Pantech

Pantech Co., Ltd. zählt zu den drei führenden Herstellern mobiler Handgeräte Koreas. Für sein innovatives Handgeräte-Design hat Pantech in der gesamten Branche viel Anerkennung erhalten. Ausserdem hat das Unternehmen eine Reihe bedeutender wegweisender Technologien in der Handybranche eingeführt. Pantech wurde 1991 gegründet, beschäftigt insgesamt etwa 3.500 Mitarbeiter und betreibt 6 regionale Vertriebsniederlassungen weltweit. Besuchen Sie http://www.pantech.com

Informationen zu NXP Software

NXP Software ist der weltweit führende Softwareanbieter für mobile Sprachdienste und Multimedia. Dank seiner Kompetenz, Verbraucherkenntnis und Partnerschaften im gesamten mobilen Ökosystem ermöglicht NXP Software das Angebot eines erstklassigen Erlebnisses -überall. Mit der LifeVibes(TM)-Software des Unternehmens werden vernetzte Geräte jetzt noch unterhaltsamer, kreativer und differenzierter. Besuchen Sie http://www.nxpsoftware.com

