Paulin Security präsentiert ClosedCash, ein einzigartiges Sicherheitssystem zur Bargeldabwicklung

Stockholm (ots/PRNewswire) - Das schwedische Sicherheitsunternehmen Paulin Security wird sein neues, einzigartiges und intelligenteres Sicherheitssystem für Bargeldabwicklung auf der Messe für IT und Sicherheitstechnik im Handel EuroCIS vorstellen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130218/594751 )

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1987 hat sich Paulin Security in ganz Skandinavien konsolidiert und eine solide Kundenbasis aufgebaut. Mit Kunden wie H&M, 7-Eleven und McDonald's will das Unternehmen sein Wachstum durch eine Expansion in Europa weiterführen.

"Unser Produktportfolio hat uns zum führenden Anbieter von Systemen zur Bargeldabwicklung gemacht und wird jetzt durch eine neue Produktlinie ergänzt, ClosedCash",

so Bjorn

Paulin, Gründer und CEO von Paulin Security. "Im November 2011 wurde ClosedCash den Kunden zum ersten Mal vorgestellt, bei einer McDonald's-Veranstaltung in Monaco. Das Interesse, das wir bei diesem Event erzielten, hat uns dazu ermutigt, ClosedCash zu entwickeln. Jetzt, eineinhalb Jahre später, steht ClosedCash vor der Markteinführung. ClosedCash wurde von Kunden in Skandinavien getestet und für gut befunden".

Skandinavien liegt bei der Bargeldabwicklung über sogenannte geschlossene Bargeldsysteme ganz vorne. Solche Systeme vereinfachen die Bargeldabwicklung und verringern die Wahrscheinlichkeit von Verlust und Diebstahl. Mit seinem einzigartigen System ClosedCash partizipiert Paulin Security an dieser Entwicklung. ClosedCash bietet Lösungen auf verschiedenen Niveaus, von Basislösungen bis zu umfassenderen Lösungen, die sich an die speziellen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Einzelhändlern richten. Was ClosedCash so besonders macht, ist die Bedienfreundlichkeit bei Installation und Handling des Produktes. Diese Lösung und ihr Preis machen die Software zur wirtschaftlichsten Alternative auf dem Markt. ClosedCash ist die neue, intelligentere Methode, Ihr Geld zu verwalten!

"Die Produktentwicklung von ClosedCash ist neben der aktuellen europäischen Expansion bis heute Paulin Securitys grösste Investition. Beide Initiativen werden auf der EuroCIS präsentiert, wo Paulin Security sein umfangreiches Produktportfolio vorstellt, das effiziente Bargeldabwicklung ermöglicht," so Hakan Wretsell, verantwortlich für die europäische Expansion und Medienkontakt.

Ein führender Anbieter von effizienten und sicheren Cash-Management-Lösungen.

Paulin Security ist einer der führenden Anbieter von Cash-Management-Lösungen mit Kunden wie z. B. H&M, McDonald's und 7-Eleven. Paulin Securitys Lösungen bieten Komplettlösungen im Cash-Management-Bereich. Egal ob Zeit, Buchführung, interne oder externe Sicherheit die Herausforderung darstellen: Paulin Security hat die Lösung! Paulin Security wurde 1987 gegründet und hat seitdem gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen zur Bargeldabwicklung entwickelt. http://www.paulinsecurity.com

FOTO-TEXT:

Vom 8. bis zum 11. November 2011 hielten die McDonald's Unternehmen der nordischen Regionen ihren jährlichen Kongress in Monaco ab. Als Schlüssellieferant war Paulin Security dazu eingeladen, sein Produktportfolio zu präsentieren und verschiedene Cash-Management-Lösungen vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit präsentierte Paulin Security ausserdem eine völlig neue Produktidee:

ClosedCash. Mit diesem Produkt möchte Paulin Security in den Markt der sogenannten geschlossenen Cash-Systeme vordringen. Derzeit werden diese geschlossenen Cash-Systeme in Europa eingeführt, sie sind aber sehr kostenintensiv. Paulin Securitys Lösung soll ökonomischer und einfacher zu installieren sein, als die derzeit angebotenen Systeme.

KONTAKT: Hakan Wretsell +46-733-54-73-44 hwretsell@paulinsecurity.com info@paulinsecurity.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130218/594751