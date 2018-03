InterGlobe Technologies nutzt Vorteile des chinesischen Markts für Reisebranche

Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) - IGT markiert seinen Markteintritt in China mit der Eröffnung eines Zentrums in Guangzhou, um wachsenden Asien-Pazifik-Markt (APAC) abzudecken

InterGlobe Technologies (IGT), führender Anbieter von integrierten IT-BPO-Lösungen für die Reise- und Gastronomiebranche, eröffnete heute sein Auslieferungszentrum Guangzhou. Diese Niederlassung wurde dafür konzipiert, den Betrieb des Unternehmens zu erweitern und seinen Globalisierungsprozess zu beschleunigen. Sie beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiter und hat die Kapazität, sich im Geschäftsjahr 2013/14 deutlich zu vergrössern, je nach den Anforderungen der Kunden. Das Zentrum bietet seine BPO- und IT-Outsourcing-Dienstleistungen Unternehmen weltweit an, die sich auf die wachsenden Märkte in der Asien-Pazifik-Region konzentrieren. Die Eröffnung dieses Zentrums folgt auf Massnahmen, die IGT in den letzten Jahren durchgeführt hat, um sich einen Platz auf den Märkten in Dubai und Manila zu verschaffen und zeigt, wie entschlossen IGT ist, seiner Expansion auf den wachsenden Märkten Aufschwung zu verleihen.

Die Entscheidung des Unternehmens, sich in Guangzhou niederzulassen, liegt darin begründet, dass die Stadt eine der grössten Konzentrationen an Outsourcing-Unternehmen in China vorweist, über eine hervorragende Infrastruktur verfügt, hochqualifizierte, mehrsprachige Bewerber zur Verfügung stehen, geeignete politische Rahmenbedingungen herrschen und ein geschäftsförderndes Umfeld geboten ist. Darüber hinaus ist China auf dem besten Weg dazu, zum weltweiten Zentrum für Software- und Dienstleistungs-Outsourcing zu werden.

Das Auslieferungszentrum in Guangzhou wird Geschäftsprozess-Dienstleistungen wie Kundenservice, Flugreservierungen, Unterstützung bei Flugunterbrechungen, Backoffice-Dienstleistungen sowie Unterstützung und Beratung in den Bereichen Luftfahrt, Buchung und Organisation von Geschäftsreisen und Dienstleistungen im Gastgewerbe in zahlreichen Sprachen durchführen. IGT verfügt bereits über einen Kundenstamm, der aus grossen Unternehmen für die Planung von Geschäftsreisen und Fluggesellschaften in der Region besteht.

Vipul Doshi, Chief Executive Officer von InterGlobe Technologies, erklärte: "Chinas gegenwärtiger Outsourcing-Markt wächst stark, denn China verfügt über den notwendigen Talent-Pool und die Kostenstruktur und ist daher der begehrteste Markt. Unsere Entscheidung, uns in Guangzhou niederzulassen, bringt der chinesischen Geschäftswelt erheblichen Mehrwert und bietet uns Zugriff auf die internationalen Benchmarking-Geschäftsprozesse."

Weiter erläuterte er: "Die Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum sind bestrebt, ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren und durch die Verbesserung und das Management von Geschäfts- und Technologieprozessen Wachstum zu generieren. Die Zentren in China verbessern unsere Möglichkeiten, Dienstleistungen auch auf Kantonesisch und Mandarin anzubieten, wodurch IGT die Umsetzung seiner Geschäftsprozesse und das Technologiemanagement an den Anforderungen der Märkte ausrichten kann."

IGT ist auch an Kontakten zu amerikanischen und europäischen Reiseunternehmen interessiert, die sich in der schnell wachsenden Asien-Pazifik-Region ansiedeln, während weiterhin Mehrwert für Unternehmen in der Region geschaffen werden soll, um in der wettbewerbsfähigen und dynamischen Reisebranche stets an der Spitze zu stehen.

