JoikuSpeed vorgestellt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Joikusoft Oy Ltd., Hersteller der Mobilfunk-App JoikuSpot mit mehr als sechs Millionen Anwendern stellt heute ein neues Mitglied der Joiku-Produktfamilie mit der Bezeichnung JoikuSpeed vor.

JoikuSpeed ist ein kostenloser Internetdienst, mit dem sich die Schnelligkeit von Mobilfunkanbietern in Ihrer Region feststellen und vergleichen lässt. Mit Hilfe einer intuitiven kartografischen Benutzeroberfläche lässt sich der Dienst leicht nutzen.

JoikuSpeed zeigt die tatsächliche, auf Nutzerdaten basierenden Internetgeschwindigkeiten der einzelnen Mobilfunkanbieter an dem gewählten Standort auf einer Landkarte. Geschwindigkeitsdaten stammen von echten Mobilfunknutzern aus Hunderttausenden von Mobilfunkstandorten weltweit.

Erstanwender haben JoikuSpeed bereits positiv aufgenommen. 50.000 Abfragen zur Geschwindigkeitseinstufung wurden bereits in der ersten Woche nach Diensteinführung von Anwendern überall in der Welt vorgenommen. Gemäss unserer Auswertung der Anwenderrückmeldungen gaben mehr als 80 % der Anwender an, der Dienst sei ganz besonders nützlich, und mehr als 75 % sagten, sie hätten JoikuSpeed an Freunde weiterempfohlen oder die Ergebnisse des Geschwindigkeitsrankings in sozialen Netzwerken mit anderen Anwendern geteilt. Mehr als 90 % gaben an, dass die Internetgeschwindigkeit ein sehr wichtiges Kriterium für die Auswahl eines Mobilfunkanbieters darstelle.

JoikuSpeed entwickelt sich permanent weiter und Joiku verzeichnet sehr positive Rückmeldungen von Nutzern des Dienstes. Die am häufigsten gewünschte Neuerung von JoikuSpeed ist dessen Umsetzung als Mobilfunk-App. Joiku freut sich, bekannt geben zu können, dass dieser Kundenwunsch nun umgesetzt wird. Die Entwicklung einer JoikuSpeed-Mobilfunk-App für diverse Smartphone-Plattformen hat bereits begonnen. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, die uns über das Web-Feedback-Formular von JoikuSpeed [https://docs.google.com/a/joikusoft.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1adGhWRlJzekxBeHVMSi1NMzd0X1E6MQ#gid=0] mitgeteilt werden können.

Tom Ojala, Geschäftsführer und Gründer von Joikusoft, erklärt: "Joiku ist äusserst zufrieden mit der Art und Weise, wie dieses neueste Mitglied der Joiku-Produktfamilie von den Anwendern aufgenommen wurde. Wir arbeiten permanent daran, nützliche Lösungen auf den Markt zu bringen und das Joiku-Produktportfolio zu erweitern. In naher Zukunft werden wir darüber hinaus eine weitere neue Mobilfunk-App mit sinnvollen sozialen Funktionen vorstellen und damit unser Produktportfolio noch weiter ausbauen. Verfolgen Sie die Markteinführung neuer Produkte auf unserer offiziellen Website Joiku.com."

Joiku heisst alle Interessenten für den neuen JoikuSpeed-Internetdienst recht herzlich auf seiner Webseite Joikuspeed.com willkommen. Für JoikuSpeed wurde ausserdem eine besondere JoikuSpeed-Facebook-Seite

eingerichtet. Der

JoikuSpeed-Internetdienst kann mit jedem gängigen Webbrowser auf PC oder Tablet-Computer und auf den meisten Smartphones genutzt werden.

Über Joikusoft

Joikusoft ist ein innovativer finnischer Software-Anbieter. Sein bisher bekanntestes Produkt ist die App JoikuSpot für die WLAN-Anbindung und mobile WLAN-Hotspots. Die Website des Unternehmens ist http://www.joiku.com.

