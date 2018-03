EANS-Stimmrechte: Klöckner & Co SE / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1 WpHG ist der Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg, namens des nachstehend genannten Unternehmen bzw. namens der nachstehend genannten Person Folgendes mitgeteilt worden:

1. Interfer Holding GmbH, Dortmund, Deutschland, hat am 18. Februar 2013 die Schwellen von 3 % und 5 % der Stimmrechte an der Klöckner & Co SE überschritten; der Stimmrechtsanteil beträgt per diesem Datum 7,82 % (Stimmrechte aus 7.800.000 Aktien von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten). Die Stimmrechte werden direkt gehalten.

2. KIB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund, Deutschland, hat am 18. Februar 2013 die Schwellen von 3 % und 5 % der Stimmrechte an der Klöckner & Co SE überschritten; der Stimmrechtsanteil beträgt per diesem Datum 7,82 % (Stimmrechte aus 7.800.000 Aktien von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten).

Sämtliche dieser Stimmrechte (7.800.000 Stimmrechte von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten) sind der KIB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH über die Interfer Holding GmbH nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

3. KIH Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund, Deutschland, hat am 18. Februar 2013 die Schwellen von 3 % und 5 % der Stimmrechte an der Klöckner & Co SE überschritten; der Stimmrechtsanteil beträgt per diesem Datum 7,82 % (Stimmrechte aus 7.800.000 Aktien von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten).

Sämtliche dieser Stimmrechte (7.800.000 Stimmrechte von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten) sind der KIH Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH über die Interfer Holding GmbH und die KIB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

4. Dr. Albrecht Knauf, Deutschland, hat am 18. Februar 2013 die Schwellen von 3 % und 5 % der Stimmrechte an der Klöckner & Co SE überschritten; der Stimmrechtsanteil beträgt per diesem Datum 7,82 % (Stimmrechte aus 7.800.000 Aktien von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten).

Sämtliche dieser Stimmrechte (7.800.000 Stimmrechte von insgesamt 99.750.000 Stimmrechten) sind Dr. Albrecht Knauf, Deutschland, über die Interfer Holding GmbH, die KIB Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und die KIH Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Klöckner & Co SE
ISIN: DE000KC01000

