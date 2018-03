WKÖ-Leitl: "Noch einmal Gold und Silber für Österreich bei der Alpinen Ski-WM 2013"

Österreichische Skimarken sehr erfolgreich im Rennen der Skihersteller - Leitl: "Unbezahlbarer Werbeeffekt für die heimische Wirtschaft"

Wien (OTS/PWK065) - "Neben der hervorragenden Leistung unserer Athleten sind auch die österreichischen Skimarken mit dem ersten und dem zweiten Platz fulminante Gewinner bei der Alpinen Ski-WM in Schladming", zeigt sich Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), angesichts des finalen Medaillenspiegels erfreut. Die Vorarlberger Ski-Firma Head holte sich in den vergangenen zwei Wochen in Schladming mit insgesamt zehn Medaillen - davon fünf Goldene, eine Silberne und vier Bronzene -ganz klar den Weltmeistertitel der Skimarken und schaffte damit, nach der WM in Garmisch-Partenkirchen, auch die Titelverteidigung. Die Salzburger Ski-Firma Atomic fuhr nach einem spannenden Finish mit zwei Gold- und zwei Silbermedaillen den zweiten Rang in der Skimarken-WM ein. Den dritten Platz belegte mit zwei Goldmedaillen und jeweils einer Silber- bzw. Bronzemedaille die französische Skimarke Rossignol. Insgesamt wurden auf österreichischen Skiern -Head, Atomic, Fischer und Blizzard - sieben Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen errungen (ohne Teambewerb).

"Ich gratuliere allen Teilnehmern zu ihrem Einsatz und den tollen sportlichen Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft", betont Leitl. Aus patriotischer Sicht freue er sich natürlich über jeden österreichischen Sieg ganz besonders. Aus Sicht der Wirtschaft bedeuten jedoch besonders "Stockerlplätze" von Sportlern aus anderen Ländern mit österreichischen Produkten einen unbezahlbaren Imagegewinn und Werbeeffekt für die heimische Wirtschaft, so der WKÖ-Präsident abschließend. (ES)

