Schmuckenschlager: Hirschers Goldene perfekter Abschluss einer erfolgreichen Ski-WM

Politik muss weiterhin richtige Rahmenbedingungen für Athleten sicherstellen!

Wien, 18. Februar 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Mein großer Dank gilt all jenen, die diese wunderbaren Festspiele des Schisports in Österreich möglich gemacht haben," sagte ÖVP-Sportsprecher Johannes Schmuckenschlager heute, Montag, anlässlich des Abschlusses der Ski-Weltmeisterschaften in Schladming. Gleichzeitig gratulierte Schmuckenschlager auch dem gestrigen Gold-Gewinner Marcel Hirscher, der mit der insgesamt zweiten Goldmedaille des ÖSV-Teams, Österreich auf Rang zwei des Medaillen-Rankings katapultierte.

"Solche sportlichen Großereignisse sind eine Werbung für das höchst attraktive Sport- und Urlaubsland Österreich, wobei die ausgezeichneten Leistungen unserer Athleten zu positiven Impulsen sowohl für den Spitzensport als auch für den Breitensport führen", so Schmuckenschlager weiter. Die Politik sei nun in hohem Maße gefordert, auch weiterhin beste Rahmenbedingungen für unsere Athleten zu garantieren. "Der zur Beschlussfassung stehende Bundessportförderungsfonds stellt eine effiziente und unbürokratische Administration sicher und garantiert weiterhin die Autonomie des Sports", so Schmuckenschlager abschließend. (Schluss)

