EANS-News: MPC Capital AG - Änderung der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Februar 2013

Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC

Capital AG") (ISIN DE00051587603 / WKN 518760) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Februar 2013 zu ändern. TOP 2 - "Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Bareinlage" wird abgesetzt. Die Kapitalerhöhung soll aus genehmigtem Kapital durchgeführt werden.

Die MPC Capital AG hat in ihrer Mitteilung zum Abschluss einer Restrukturierungsvereinbarung vom 28. Dezember 2012 eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 17.000.000,00 angekündigt. Die Kapitalerhöhung sowie deren Absicherung in Höhe von bis zu EUR 14.000.000,00 durch die beiden Großaktionäre Corsair III Investments (Luxembourg) S.à.r.l. und MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH war Bedingung für den Schuldenschnitt und den Verzicht auf Eventualverbindlichkeiten durch die Banken der Gesellschaft.

In Anbetracht des volatilen Aktienkurses und der aktuellen Marktentwicklung und zur Gewährleistung größtmöglicher Flexibilität bei der Platzierung der neuen Aktien wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. August 2011 durchführen. In der Folge entfällt die Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Bareinlage unter TOP 2 der veröffentlichten Tagesordnung zu der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Februar 2013.

MPC Capital entwickelt, initiiert und vertreibt als börsennotiertes Emissionshaus seit 1994 alternative Kapitalanlagen, die sie als Fondsmanager über den gesamten Produktzyklus aktiv im Sinne der Anleger begleitet. Bis 31. Dezember 2012 haben mehr als 180.000 Kunden insgesamt ca. EUR 7,9 Milliarden in 326 Kapitalanlageprodukte investiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 18,9 Milliarden.

