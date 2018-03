"Baby isst mit": Kochevent zum Mitmachen im Europark!

Koch-Profi Yusuf Bayraktar gibt am 22. Februar Praxistipps und zeigt wie's geht!

Salzburg (OTS) - "Dein Baby isst mit. Deshalb schau auf dich und dein Essen!" Das ist die Kernbotschaft des Projekts "Baby isst mit", das seit Anfang 2012 läuft. Es wurde damals mit einer großen Auftaktveranstaltung gemeinsam mit Profi-Koch Yusuf Bayraktar im Einkaufszentrum EUROPARK gestartet. Ziel ist die Förderung einer ausgewogenen Ernährung für (werdende) Mütter und ihre Kinder. Die sensible Phase der Schwangerschaft wird als Chance für Verhaltensveränderungen genützt. Mit der für alle Interessierten offenen Kochveranstaltung kehren die Ernährungs-ExpertInnen am kommenden Freitag, 22. Februar, nach dem ersten erfolgreichen Jahr in den EUROPARK zurück. Damit wird wieder eine ganz besondere Gelegenheit geboten, sich mit gesunder Ernährung für Mutter und Kind zu beschäftigen. Die Teilnahme ist kostenlos!

Gesundheit und Genuss beim Essen sind kein Widerspruch. Und es darf Spaß machen! Genau das möchten die ExpertInnen von "Baby isst mit" bei ihrem Kochevent, der gemeinsam mit der Elternberatung des Landes Salzburg angeboten wird, vermitteln. Nachdem Yusuf mit den TeilnehmerInnen die Zutaten besprochen hat (z.B. Saisonalität, Inhaltsstoffe, worauf ist zu achten) wird er diese gleich gemeinsam mit ihnen vor Ort zu leckeren Speisen verarbeiten. Und natürlich verspeisen! Dazu gibt er viele nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg. Denn: die richtige Ernährung während der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit und im Beikostalter ist wichtig, um die Versorgung mit Energie und Nährstoffen für das Wachstum und die Entwicklung des Babys zu gewährleisten. Gleichzeitig liefert sie der Mutter all das, was sie selbst braucht. So hat das Baby den bestmöglichen Start ins Leben!

Kochevent "Baby isst mit - Gesundes Essen, das Spaß macht!" 22. Februar 2013, 11.00 bis 18.00 Uhr, Einkaufszentrum EUROPARK (vor dem Interspar) Die drei Durchgänge des Kochevents starten jeweils um 11.00, 13.30 und 16.00 Uhr!

Weiterführende Informationen gibt's bei Projektmitarbeiterin Sophie Simmer unter 0662-8889-1043, info @ baby-isst-mit.at sowie auf www.baby-isst-mit.at! Die Homepage bietet auch Übersetzungen in Englisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch. Das Projekt wird von der SGKK (in Partnerschaft mit dem Land Salzburg) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführt und aus Mitteln der Bundesgesundheitsagentur finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SGKK

Mag. Hans-Peter Lacher

Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg

Tel.: 0662 - 88 89 - 10 51

Mobil: 0660 - 495 15 51

hans-peter.lacher @ sgkk.at