EANS-News: Tantalus Rare Earths AG / Bekanntmachung nach § 20 Abs. 6 AktG

Tantalus Rare Earths AG

Grünwald

WKN A1MMFF - ISIN: DE000A1MMFF4

Bekanntmachung nach § 20 Abs. 6 AktG

Die Master Synergy Limited, Suite 701, 7/F, 6-8 Pottinger Street, Central, Hong Kong Aston Nash Limited AG, Malleseon Stephan Jaques 37th Floor, Two international Finance Centre 8 Finance Street, Central Hong Kong, hat uns gemäß § 20 Abs. 5 AktG mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit einem Viertel an den Anteilen der Tantalus Rare Earths AG beteiligt ist.

Die Aston Nash Limited AG*, Malleseon Stephan Jaques 37th Floor, Two international Finance Centre 8 Finance Street, Central Hong Kong, hat uns gemäß § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass sie mit 1.146.229 Stückaktien an der Tantalus Rare Earths AG und damit mit mehr als einem Viertel an den Anteilen beteiligt ist.

Des Weiteren hält Herr Rigoll 25.171 Stückaktien an der Tantalus Rare Earths AG im Privatbesitz.

* Wirtschaftlicher Eigentümer: David Rigoll (COO, TRE AG)

Grünwald, den 18. Februar 2013

Tantalus Rare Earths AG

Vorstand

Tantalus Rare Earths AG Nördliche Münchner Str. 16 D-82031 Grünwald

