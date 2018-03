Gitta Saxx und Wigald Boning in "Willkommen Österreich"

Außerdem: "Schlawiner" und "Come Fly with Me"

Wien (OTS) - Zwei Multitalente der unterschiedlichsten Art begrüßen diesmal Dirk Stermann und Christoph Grissemann in "Willkommen Österreich" im Rahmen von "DIE.NACHT" am 19. Februar 2013 um 22.05 Uhr in ORF eins. Zu Gast sind: Ex-Playmate, DJane und Styleexpertin Gitta Saxx sowie Moderator, Comedian und Autor Wigald Boning. Im Anschluss lädt Paul Harather zu "Operation Korkfisch" in einer neuen Folge seines Serienhits "Schlawiner". Und einen humorvollen und politisch nicht immer ganz so korrekten Blick auf den hektischen Alltag auf einem britischen Flughafen werfen um 23.35 Uhr wieder Matt Lucas und David Walliams in einer weiteren Folge von "Come Fly with Me".

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Diese Woche zu Gast bei Stermann & Grissemann:

Aus Deutschland begrüßen Stermann und Grissemann den Comedian, Moderator, Autor und Musiker Wigald Boning. Bekannt wurde Wigald Boning mit der Comedysendung "Samstag Nacht". Gemeinsam mit Olli Dietrich gründete er die Band "Die Doofen". Im TV folgten die Sendungen "WIB-Schaukel" und "Clever! - Die Show, die Wissen schafft". Seine Aufgabe in der Show war das Durchführen und Erklären zahlreicher wissenschaftlicher Experimente, und das meist sehr unterhaltsam. Wigald Boning ist auch Autor. 2011 veröffentlichte er das Buch "Die Geschichte der Fußleiste und ihre Bedeutung für das Abendland - und andere wissenschaftliche Studien".

Zu Stermann und Grissemann kommt auch eine Frau, die im Jahr 2000 von den Lesern der Zeitschrift "Playboy" zum "Playmate des Jahrhunderts" gewählt wurde. Sie ist Modell und Schauspielerin und ist gerngesehener Gast in TV-Shows: Gitta Saxx. Nach einer Ausbildung zur Augenoptikerin in Stuttgart wurde sie von einem Scout als Model entdeckt. Gitta Saxx wurde das Gesicht für einige Beautykampagnen und sie zierte zahlreiche Covers. Ihr Engagement für Ernährung und Spiritualität sowie für die Themen Lifestyle, Mode und Schönheit machte sie zur Styleexpertin in zahlreichen TV-Auftritten. Seit ihrem Engagement bei "Dancing Stars" 2009 lebt und arbeitet sie in Österreich.

"Schlawiner: Operation Korkfisch" um 23.00 Uhr

Gundi ist im Dilemma: Für ein gepflegtes Sonnenbad gibt es im Garten des neuen Hauses eine Fichte und auch einen Nachbarn zu viel. Doch die Kettensäge kommt nicht infrage - Gott sei Dank ist aufgrund Engelberts Kontakte eine natürliche Lösung möglich. Höchste Vertraulichkeit ist jedoch ein Muss. Andreas bekommt endlich ein Investment anvertraut - und auch ihn lockt die in der Forstwirtschaft sprichwörtliche Nachhaltigkeit. Jesus hingegen, weiß, wie man Geld zusammenhält, so dass die Einhaltung der Lieferverpflichtung ausgerechnet von Manu abhängt. Und der bedrängt dafür Maia, weil es Stella so will. Schließlich hat nicht nur jede Frau ihr kleines Geheimnis.

"Come Fly with Me" um 23.35 Uhr

Während ihrer letzten katastrophalen Pauschalreise werden Peter und Judith in dunkle Voodoo-Kunst verwickelt, während Tommy ein Bewerbungsgespräch führt, um Pilot zu werden. Fearghal hofft auf einen Goldenen Trolley bei den "Steward of the Year Awards", und Penny Carter hat aufgrund der Umstellung einiges zu tun. Buster wurde auf Grund eines Zwischenfalls mit Lady Judy Dench suspendiert, und Airline-Inhaber Omar Baba ist mit einem neuen Mitarbeiteraufstand beschäftigt, da das gesamte FlyLo-Bodenpersonal in den Streik tritt.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Schlawiner" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

