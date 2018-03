EANS-News: Tantalus Rare Earths AG / Laugungstest - Universität von Toronto - Prospekt - (mit Dokument)

München 18. Februar 2013: Die Tantalus Rare Earths AG

("TRE"); WKN: A1MMFF, ISIN: DE000A1MMFF4), spezialisiert auf die Exploration und Erschließung Seltener Erden im Nordwesten von Madagaskar ist erfreut folgende Mitteilung zu machen:

TRE hat die University of Toronto ("UOT") beauftragt, die Laugungsfähigkeit von fünf übersandten Tonproben des Konzessionsgebietes in Madagaskar zu untersuchen. Vier der fünf übersandten Tonproben bestätigten das Vorliegen von ionischen Tonen und deren speziellen Eigenschaften. Die Proben sprachen auf das von der UOT angewendete Ionenaustausch - Extraktionsverfahren an.

Zusammenfassend kam die UOT zum Schluss, dass der größte Teil der Selten Erden Elemente ("REE") leicht und schnell gewonnen werden kann. Dies geschah durch ein einfaches Auswaschen mit entweder Ammoniumsulfat oder Natriumchloridlösungen. Darüber hinaus konnte mit Hilfe der Untersuchungen festegestellt werden, dass eine zweistufige Laugung (mehrmalige Laugung), die REE Extraktionergebnisse um ca. 10 bis 20% verbessern könnte.

Die UOT stellte ebenfalls fest, dass die Extraktion ebenfalls mit simulierten Meerwasser machbar war, jedoch zu einem niedrigeren Ergebnis führte. Dennoch stellt dies eine umweltfreundliche Alternative für die TRE AG dar.

Die Ergebnisse der Studie der UOT zeigten des Weiteren, dass durch das Extraktionsverfahrens keine radioaktiven Stoffe wie z.B. Uran und Thorium nachgewiesen werden konnten.

Der Bericht der UOT mit dem Titel "Ziele und General Methodology" werden wir auf der Website ebenso wie die jüngste Analyse von asiatischen Metall zur Verfügung stellen.

TRE hat nun die UOT beauftragt, ein entsprechendes Labor und eine Pilotanlage zu entwerfen, welche die Auswaschung (Laugungsprozess) und die Extraktion, wie im Laborversuch der UOT getestet, nachbildet. Die TRE beabsichtigt, den Prozess der UOT unter industriellen Bedingungen vor Ort in Madagaskar zu testen. Die TRE hat daher der UOT vorgeschlagen, dass Labor in Madagaskar zu betreiben und den Prozess zu überwachen.

Wie von der Börse Düsseldorf gefordert, hat die TRE Ende letzter Woche einen Prospekt zwecks Prüfung und Genehmigung bei der BaFin eingereicht. Im Hinblick auf die Prospekterstellung hatte TRE die SRK UK mit der Erstellung eines weiteren Gutachtens beauftragt. Das Gutachten kann auf der Internetseite eingesehen werden.

Des Weiteren hat der Vorstand beschlossen, alle notwendigen Schritte einzuleiten, die notwendig sind, um die Gesellschaft im gesetzlich geregelten Markt in Deutschland zu etablieren. Die TRE geht davon aus, dass dieser Prozess im Dritten Quartal des Jahres abgeschlossen werden kann.

In Übereinstimmung mit dem madagassischen Recht hat die TRE die Verlängerung ihrer Explorationslizenz beantragt. Der Antrag wurde fristg- und sachgerecht beim Ministerium für Bergbau gestellt. Die TRE erwartet die Lizenzverlängerung in den nächsten Wochen.

Jürgen Schillinger, CEO von TRE: "Wie der neue Competent Persons Report (Gutachten) zeigt, hat die TRE bereits eine vermutete Mineralressourcenschätzung nach dem JORC Standard, welche im Jahr 2012 veröffentlicht wurde. Seitdem wurden zusätzliche 10.555 Proben untersucht, welche das Potenzial haben, die Ressource sowohl in Größe als auch hinsichtlich deren Klassifizierung zu erhöhen.

Die Ergebnisse der Untersuchung der UOT sind besonders spannend, da ein einfaches Ionenaustausch Extraktionsverfahren möglicherweise verwendet werden kann, vergleichbar mit denen für die ionischen Tonvorkommen in Südchina, um eine Seltenerdlösung (Konzentrat) zu gewinnen. Zwischenzeitlich beschäftigt sich der Vorstand der TRE mit Regulierungsfragen in Deutschland und Madagaskar zu tun. "

Tantalus Rare Earths AG

Der Vorstand

