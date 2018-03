"Kücheninnovation des Jahres®": Herausragende Produkte erhalten Gütesiegel für Qualität und Verbraucherorientierung

Die unabhängige Initiative LifeCare hat den begehrten Preis "Kücheninnovation des Jahres®" für besonders verbrauchergerechte Produkte vergeben. Die Preisverleihung auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt hat sich zu einem bedeutenden Branchentreff entwickelt, und der Kreis der Gewinner wird von Jahr zu Jahr internationaler.

Die Hersteller von Küchenmöbeln und -ausstattung sowie Elektro- und Haushaltsgeräten entwickeln ständig neue, progressive Produkte. Die Herausforderung für den Verbraucher: diejenigen Produkte zu finden, die seinen Ansprüchen an Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Design entsprechen. Orientierungshilfe bei der Produktauswahl bietet das Gütesiegel "KüchenInnovation des Jahres®". "Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gründen Verkaufsentscheidungen sehr stark auf den Aspekten Sicherheit und Vertrauen", sagt der Präsident der Initiative LifeCare, Harald Schultes. Produkte mit dem Signet "KüchenInnovation des Jahres®" stehen für herausragende Funktionalität, Produktnutzen, Innovation, Design und Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung ist in der Branche sehr begehrt, stellt sie doch ein wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb dar.

Bei der Festlegung der Gewinner spielt das Urteil der Verbraucher die ausschlaggebende Rolle. Nachdem eine Experten-Jury überzeugende Produkte aus fünf Kategorien nominiert hat, entscheiden Verbraucher mittels einer repräsentativen Befragung darüber, welches dieser Produkte es in ihren Augen verdient, zur "Kücheninnovation des Jahres" gekürt zu werden.

Wie bereits in den Jahren zuvor, bekamen die Gewinner ihre Auszeichnung bei einer feierlichen Veranstaltung auf der weltweit größten Ordermesse für Konsumgüter, der Ambiente in Frankfurt, verliehen. Die Gewinner und geladenen Gäste machten die Preisverleihung zu einem wichtigen Branchentreff.

Die Zahl internationaler Bewerber und Preisträger hat auch in diesem Jahr deutlich zugenommen. Aufgrund der hohen internationalen Aktualität übernahm erneut ein Mitglied des europäischen Parlamentes die Schirmherrschaft: Frau Róza Maria Gräfin von Thun und Hohenstein. Bei der Preisverleihung verkündete LifeCare-Präsident Harald Schultes, dass die Initiative in Zukunft eng mit dem europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zusammenarbeiten werde.

Die Initiative LifeCare

"LifeCare - Besser Leben" besteht seit 2006 und ist eine unabhängige Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Qualität, Innovation und Design von Produkten zu fördern und damit die Lebensqualität spürbar zu steigern. Durch die jährliche Vergabe der Gütesiegel für besonders empfehlenswerte Produkte will die Initiative konkrete Entscheidungshilfen für den Kauf geben: vom Verbraucher bewertet -für den Verbraucher empfohlen. Auch die Auszeichnung Home&Trend Award, die herausragende Produkte aus der Einrichtungsbranche kürt, wird von LifeCare verliehen.

