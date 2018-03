Lotto: Niederösterreicher knackt Dreifachjackpot mit 4,8 Millionen Euro

Jackpot dank Pechvogel beim Joker - 400.000 Euro warten

Wien (OTS) - Der erste Dreifachjackpot 2013 ist geknackt, und da dies mit einem Solosechser geglückt ist, handelt es sich auch um den bisher höchsten Gewinn des Jahres. Gelungen ist dies einem Spielteilnehmer aus dem Waldviertel, der von seinem Glück auch bereits weiß: Er hat sich gleich am Montag-Morgen in der Zentrale der Österreichischen Lotterien gemeldet und ein Treffen mit dem Großgewinnbetreuer vereinbart. Dieser wird ihm dann bei der Beantwortung der Frage, was man denn mit rund 4,8 Millionen Euro alles machen kann, behilflich sein. So hoch ist nämlich sein Gewinn, dessen Basis er mit dem Ankreuzen der "sechs Richtigen" 4, 14, 21, 38, 41 und 42 im vierten von insgesamt fünf Tipps auf einem Normalschein gelegt hat.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 43 und erhalten dafür jeweils mehr als 46.000 Euro. Je zwei Gewinne wurden in Ober- und Niederösterreich, einer in der Steiermark erzielt.

Zehn fliegen zum Karneval in Rio

Lotto verloste unter allen Tipps der Ziehungen vom 6. bis zum 17. Februar 2013 zehn Reisen zum nächstjährigen Karneval in Rio. Folgende Quittungsnummern haben gewonnen: 1739375030, 1737335083, 1786698240, 1790976602 (alle Steiermark), 1791170225, 1739054455 (beide Kärnten), 1739724075 (Oberösterreich), 1734249527 (Salzburg), 1787711239 (Tirol) und 1739149474 (Vorarlberg).

Joker Beim Joker geht es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot und damit um rund 400.000 Euro. Zustande kam dieser Jackpot, da ein Steirer durch sein "Nein" zur richtigen Jokerzahl zum Pechvogel der Runde wurde. Zudem werden nun unter allen Jokertipps der nächsten vier Ziehungen (bis 3. März) fünf Mal 50.000 Euro zusätzlich verlost.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung von Sonntag, 17.2.2013:

1 Sechser zu EUR 4.784.043,30 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.089,40 205 Fünfer zu je EUR 1.226,30 457 Vierer+ZZ zu je EUR 192,50 9.489 Vierer zu je EUR 43,70 11.801 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 155.874 Dreier zu je EUR 4,70 469.762 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 4 14 21 38 41 42 Zusatzzahl: 43

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung von Sonntag, 17.2.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 286.999,90 - 400.000,- warten 22 mal EUR 7.700,00 178 mal EUR 770,00 1.712 mal EUR 77,00 16.214 mal EUR 7,00 162.823 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 7 8 5 3 7

