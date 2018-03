Kinder haben ein Recht auf medizinische Versorgung

Samariterbund-Wohlfahrtsstiftung "Fürs Leben" unterstützt armutsgefährdete Familien

Wien (OTS) - Anlässlich des Welttages der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar ruft der Samariterbund zur Unterstützung armutsgefährdeter, kranker Kinder auf. Über 100.000 Kinder und Jugendliche leben in Österreich an der Armutsgrenze und leiden unter prekären Verhältnissen. "Schlecht geheizte Wohnungen und mangelhafte Ernährung machen krank. Die Anträge an unsere Stiftung von Familien, die sich die medizinische Versorgung ihrer Kinder nicht mehr leisten können, häufen sich", erklärt Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs. "Oft scheuen die Eltern den Besuch beim Arzt aus Angst vor möglichen Zusatzkosten. Wir müssen uns hier solidarisch erklären und den Kindern zeigen, dass sie nicht allein in ihrer Not sind", appelliert Schnabl an die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher.

Viele Eltern können sich oft dringend notwendige medizinische oder therapeutische Maßnahmen nicht leisten, da nicht alles von öffentlichen Leistungsträgern gedeckt wird. Aus diesem Grund hat der Samariterbund im Jahr 2006 die Wohlfahrtsstiftung "Fürs Leben" gegründet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, den von Armut betroffenen Familien zu helfen, die medizinische Zusatzkosten für ihre Kinder nicht selbst tragen können. Über die Stiftung erhalten die Eltern bis zu 500 Euro als Unterstützung. Franz Schnabl: "Die Stiftung 'Fürs Leben' hilft dann, wenn sonst keiner mehr hilft. Gesundheit darf kein Luxusgut sein."

Die notwendigen Mittel für die Stiftung werden über Spenden, Wohltätigkeitsveranstaltungen und Sponsoren aufgebracht. Sämtliche Anträge an die Stiftung werden von einem Komitee anerkannter Ärzte geprüft. Vorsitzender des Stiftungsrates ist der ehemalige Sozialminister Dr. Erwin Buchinger.

www.fuersleben.at,

Spendenkonto Nr. 52342292001

Bank Austria BLZ: 12000

