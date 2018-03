REC-Solarmodule erhalten PID-Zertifizierung von SERIS

München (ots/PRNewswire) - REC, der grösste europäische Hersteller von Solarmodulen, hat eine weitere Zertifizierung der potentialinduzierten Degradation (Potential-Induced Degradation, PID) erhalten.

Im PID-Test vom Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) wurden die REC Solarmodule einigen der härtesten PID-Test-Bedingungen der Branche unterworfen:

eine negative Spannung von 1.000 Volt

eine Umgebungstemperatur von 60 degree(s)C

eine relative Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent

ein Test-Zeitraum von 96 Stunden

Die REC Peak Energy Solarmodule haben die Tests erfolgreich abgeschlossen: Sie zeigten weniger als zwei Prozent Leistungsrückgang und demonstrierten eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Durch Verbesserungen bei Design, Materialauswahl sowie hauseigenen Fertigungsprozessen ist es REC gelungen, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Solarmodule selbst in rauesten Umgebungen noch weiter zu verbessern.

RECs Solarmodule sind bereits nach der branchenweit anerkannten Norm des TÜV Rheinland zertifiziert, in dem die Solarmodule über einen Zeitraum von 168 Stunden einer negativen Spannung von 1.000 Volt bei 25 degree(s)C ausgesetzt werden.

"Wir sind sehr stolz darauf, einer der wenigen Hersteller zu sein, die den PID-Test nach diesem Protokoll bestanden haben und das auch noch mit so hervorragenden Ergebnissen", kommentiert Luc Graré, Senior Vice President Solar Sales and Marketing, REC. "Im derzeitigen Marktumfeld sind gleichbleibend hohe Erträge, Qualität und Langlebigkeit von grösster Bedeutung. Unsere hervorragende Leistung in diesem anspruchsvollen Test zeigt deutlich, dass Solarmodule von REC zu den besten in der Branche gehören."

Die neueste PID-Zertifizierung bestätigt RECs Engagement, zuverlässige Solarmodule herzustellen, die auch unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Umgebungen überragende Leistung zeigen. Der durch ein neutrales und glaubwürdiges Drittinstitut durchgeführte PID-Test belegt den geringen Leistungsrückgang bei RECs Solarmodulen. So kann REC seinen Partnern, Projektentwicklern, Banken und Investoren auf der ganzen Welt Solarmodule anbieten, die in Übereinstimmung mit REC Garantie stehen, selbst unter den anspruchsvollsten klimatischen Bedingungen gute Leistung zu erbringen.

