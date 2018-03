EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT ARTS Total Return Bond mit Lipper Fund Award Austria 2013 ausgezeichnet

1. Platz im Zeitraum von drei Jahren und fünf Jahren

Hohe Performance und niedriges Risiko in der Vergangenheit haben überzeugt

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG ebenfalls ausgezeichnet

Gleich zwei Fonds von C-QUADRAT & ARTS wurden mit dem Lipper Fund Award Austria 2013 ausgezeichnet: Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T (ISIN AT0000634720) sowie der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG A (ISIN AT00007898921). Die Auszeichnung wird jährlich vom renommierten Fonds-Researchhaus Lipper, einer Tochter von Thomson Reuters, an die erfolgreichsten Produkte ihrer jeweiligen Fondsklasse vergeben.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond wurde von Lipper in der Kategorie "Absolute Return EUR Medium" sowohl über einen Zeitraum von drei Jahren als auch über fünf Jahre mit "Rang 1" bewertet. Der nach dem technischen Handelssystem von ARTS gemanagte Dachfonds überzeugte durch eine ansprechende Performance. So erzielte der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond in den letzten fünf Jahren einen Wertzuwachs von 47,79 Prozent (8,14 Prozent p.a.)* Das gute Abschneiden des innovativen Fonds kommt auch in einer modifizierten Sharpe Ratio von 1,70 zum Ausdruck. Diese Größe setzt die Performance eines Fonds ins Verhältnis zu seinem Risiko.

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG A ist u.a. für Anleger in Österreich konzipiert und eignet sich zur Nutzung des Gewinnfreibetrags. Der Fonds wurde von Lipper in der Kategorie "Absolute Return EUR High" mit "Rang 1" bewertet. Der ebenfalls nach dem technischen Handelssystem von ARTS gemanagte Dachfonds kann bis zu 70 Prozent in Aktien bzw. bestimmte Beteiligungspapiere investieren. In negativen Börsenzeiten kann die Aktienquote aber bis auf Null reduziert werden. Im Jahr 2012 hat der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG A einen Wertzuwachs von 7,99 Prozent erzielt. Seit Beginn der Übernahme des Fondsmanagements durch ARTS Asset Management Anfang Mai 2003 beträgt die Performance des Fonds 55 Prozent (5,14 Prozent p.a.)* In den vergangenen fünf Jahren erwirtschaftete der Fonds 19,63 Prozent (3,66 Prozent p.a.)*

Fondsmanager Leo Willert, Geschäftsführer und Head of Trading von ARTS Asset Management, erklärt: "Unsere innovativen Fonds, vor allem auch der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, haben in der Vergangenheit nicht nur durch ihre Performance, sondern auch durch ein niedriges Risiko überzeugt. Mich freut es besonders, dass wir dies zum wiederholten Mal von einer hochqualifizierten, unabhängigen Adresse wie Lipper bestätigt bekommen." Thomas Rieß, Gründungsmitglied und Vorstand von C-QUADRAT, sagt: "Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Denn mit Lipper zeichnet erneut ein renommiertes Analysehaus unsere Fonds als Top-Produkte aus."

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond wurde erst im Januar mehrfach mit dem Euro Fund Award 2013 ausgezeichnet.

*Performanceangaben per 15. Februar 2013

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz vollautomatisierter Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die diverse Daten zu ca. 10.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. ARTS ist für das Management zahlreicher Investmentfonds im In- und Ausland verantwortlich und hat für hervorragende Managementleistungen und Anlageergebnisse bereits vielfache Auszeichnungen erhalten. Gegenwärtig werden mit dem ARTS-Handelssystem über 1,8 Mrd. Euro Assets verwaltet.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die Kundeninformationsdokumente ("KID", "KIID") und die veröffentlichten Verkaufsprospekte (inklusive Fondsbestimmungen) für den C-QUADRAT ARTS Total Return Bond sowie den C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten auf Deutsch im Internet unter www.c-quadrat.com kostenlos zur Verfügung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Berechnungsquelle:

Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

