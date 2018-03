Newcomer QASIM mit Debut-Single "READY OR NOT" bei DIVERSION ONE RECORDS, Veröffentlichung am 26. April 2013

Wer Qasim den charismatischen jungen Mann, zum ersten Mal kennenlernt, glaubt nicht an die unheilvollen Erfahrungen seiner Vergangenheit. Charmant und aufgeschlossen begegnet er seinem Gegenüber und läßt keinen Zweifel daran, dass er mit seinem Titel "Ready or Not" einen erfolgreichen Pop-Song im Handgepäck hat. Und recht hat er! Mit dieser Single-Auskopplung seines zukünftigen Albums wird er die Tanzflächen bevölkern.

Qasim, seit Jahresbeginn bei DIVERSION ONE RECORDS unter Vertrag, ist ein deutsch-britischer Sänger. Als jüngster Konzertveranstalter, holte er gleich einen der ganz Großen der indischen Filmindustrie nach Deutschland. Mit vollstem Einsatz brachte er alles Nötige für die Kurz-Tournee, die mit knapp 90 Beteiligten durchaus eine Herausforderung darstellte, auf den Weg. Als jedoch kurzfristig vor der ersten Show die Absage sämtlicher Termine aus Indien kam, geriet das couragierte Projekt zum Fiasko.

Das Aus als Konzertveranstalter wurde für Qasim zum Spießrutenlauf. Aber, er wäre nicht Qasim, würde er nach einer Pause nicht wieder zu sich selbst finden. Voller Elan konzentrierte er sich auf sein eigentliches Talent, das Singen. Kate Hall als Vocal Coach zu haben, war ein echter eye-opener für Qasim. Heute ist er stolz darauf nicht aufgegeben zu haben.

Dies zeigt sich auch in seiner Debut-Single "Ready or Not". Ein Titel der geheimnisvoll beginnt und zum Gute-Laune-Song avanciert. Ruhig sitzen zu bleiben ist hier einfach nicht möglich. Und da "Ready or Not" am 26. April 2013 -also mitten im Frühjahr- herauskommt, wird die Frühlingslaune zur Höchstform auflaufen.

Ein junger Sänger - ein junges Label. DIVERSION ONE RECORDS konzentriert sich auf Newcomer und verhilft aussichtsreichen Künstlern mit Engagement und dichtem Netzwerk zur Veröffentlichung.

