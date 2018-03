Josefstadt: Ausstellung "raum an raum" im Bezirksmuseum

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) zeigt von Donnerstag, 21. Februar, bis Mittwoch, 15. Mai 2013, die Ausstellung "raum an raum" der beiden Künstlerinnen Gerti Machacek und Brigitte Pokornik. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag, den 21. Februar, um 19.00 Uhr, durch die Bezirksvorsteherin des 8. Bezirkes, Veronika Mickel-Göttfert.

Präsentiert wird eine "Ausstellung in der Ausstellung". Schmuck wird Bildern gegenübergestellt, dieser wird vom Körper losgelöst und gibt sich als eigenständige Skulptur. Der Begriff Größe wird hier relativiert. "Die Welt der kleinen Dinge bildet das Gegengewicht zur herrschenden Gigantomanie", ist in der Ankündigung zu lesen.

Gerti Machacek studierte Kunstgeschichte und ist gelernte Goldschmiedin. Das Atelier richtete sich die freischaffende Künstlerin bereits 1988 in der Josefstadt ein. Ihr Werk wurde bereits in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Weitere Informationen zur Künstlerin sind unter www.atelier-machacek.at nachzulesen.

Brigitte Pokornik ist Absolventin der HS für Angewandte Kunst in Wien und studierte Soziologie und Völkerkunde. Sie arbeitete als Designerin, ist aber seit 1994 freischaffende Künstlerin (Druckgraphik) sowie Spieleautorin und Autorin zahlreicher Bilderbücher.

Die Ausstellung ist jeweils am Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr zu betrachten. Der Eintritt in das Josefstädter Bezirksmuseum ist kostenlos. Führungen sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Besuchszeiten möglich. Die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker nehmen Anfragen unter der Telefonnummer 01 403 64 15 oder per E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at entgegen.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at/

