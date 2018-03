Infodrehscheibe in Sachen Frauenberatung und Frauengesundheit

Land Vorarlberg unterstützt FEMAIL-Angebote mit 245.000 Euro

Bregenz (OTS/VLK) - Das Land Vorarlberg fördert die Arbeit des Fraueninformationszentrums FEMAIL heuer mit insgesamt 245.000 Euro. Landesrätin Greti Schmid hebt insbesondere die vielfältigen Informations- und Beratungsleistungen in allen frauenspezifischen Belangen sowie die Fachstelle Frauengesundheit hervor. "All diese Angebote haben das FEMAIL zu einem wichtigen Partner für das Land gemacht und zu einer Einrichtung, die für Mädchen und Frauen in Vorarlberg nicht wegzudenken ist", so Landesrätin Schmid.

Frauen erhalten beim FEMAIL kompetent und vertraulich Information und Beratung zu allen relevanten Themen und Lebensbereichen, von Familie und Partnerschaft bis zu Beruf und Einkommen. Zum Angebot gehören Sprechtage in den Regionen, Frauencoaching, Gruppenveranstaltungen, Workshops und Netzwerkarbeit.

Im Jahr 2012 haben rund 4.000 Frauen die verschiedenen Angebote des FEMAIL genutzt. Dazu gehören niederschwellige Beratung zu allen frauenrelevanten Themen, Coachings und Workshops. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden und mit den Frauensprecherinnen des Frauennetzwerkes Vorarlberg wurden und werden Sprechtage in den Regionen durchgeführt.

Die Fachstelle Frauengesundheit ist eine Bereicherung des Sozial-und Gesundheitswesens in Vorarlberg. Ziel ist es, sowohl die körperliche als auch die geistige, emotionale und soziale Gesundheit von Frauen zu stärken. Die Fachstelle ist in regem Kontakte mit regionalen Institutionen aus dem Gesundheits- und psychosozialen Bereich. Darüber hinaus wurde ein Online-Service Frauengesundheit mit einem Überblick zu den frauenspezifischen Gesundheitsangeboten im Land Vorarlberg entwickelt und eine Beratungsstelle für Frauen mit Gesundheitsfragen eingerichtet.

Für nähere Informationen siehe www.femail.at.

