25 Jahre Karabach und Sumgait

Gedenkmarsch der armenischen Gemeinde in Wien für Frieden im Kaukasus

Wien (OTS) - Das Massaker in Sumgait vom 27. bis 29. Februar 1988 an Armeniern in Aserbaidschan war der Beginn jener blutigen Auseinandersetzung um das autonome Gebiet Berg Karabach (armenisch:

Artsakh), die etwa 30.000 Menschen das Leben gekostet hat. Bis heute ist der Konflikt ungelöst, die Autonomie der Region ist zwar gewährleistet, aber international noch nicht anerkannt. In Armenien begann vor 25 Jahren jene Demokratiebewegung, die einen politischen Beitrag zur Neugestaltung der Postsowjetära leistete. Das armenische Karabach bleibt aber bis heute die offene Wunde in der Kaukasus-Region. Heute aktueller denn je.

25 Jahre Karabach und Sumgait - Gedenkmarsch der armenischen Gemeinde

in Wien für Frieden im Kaukasus



13:00 Kolonitzgasse 11, 1030 Wien

Ansprache des armenischen Botschafters Dr. Arman Kirakossian

Informations- und Kulturprogramm



15:30 Stephansplatz

Demonstrationszug und Gedenkveranstaltung

mit Presse-Dokumentationen



Datum: 24.2.2013



Ort:

Wien



Rückfragen & Kontakt:

Herbert Maurer

Mobil: 06769151527

office @ aakg.at