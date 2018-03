TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Unruhe, die die VP nicht brauchen kann", von Anita Heubacher

Ausgabe vom 18. Februar 2013

Innsbruck (OTS) - Dass das Agrargemeinschaft-Thema jetzt wieder hochkocht, kommt für die ÖVP zur ungünstigsten Zeit. Die Partei liegt bei 36 Prozent und steht in Sachen Agrar allein auf weiter Flur. Das den Wählern zu erklären, ist schwierig.

Aus Sicht der Opposition war das ein gelungener Schachzug. Das muss man sagen. Inhaltlich bringen wird die Agrardebatte wenige Wochen vor dem Auslaufen der Legislaturperiode nichts, aber so kurz vor der Wahl wird den Wählern der Agrarstreit wieder ins Gedächtnis gerufen.

2008 hatte Fritz Dinkhauser mit dem "Agrar-Unrecht" punkten können. 18 Prozent auf Anhieb und damit zweitstärkste Partei im Landtag war das Ergebnis. 2013 tritt Fritz Dinkhauser nicht mehr an und, so wie es aussieht, seine Liste auch nicht mehr. Das Rennen um die Dinkhauser-Wähler hat also begonnen. Und wie könnte man bei diesen Wählern besser punkten als mit dem Thema Agrargemeinschaften? Von den Grünen mit Unterstützung der Liste Fritz und der FPÖ wird es also am Donnerstag einen Sonderlandtag zum Thema Agrar geben.

Die SPÖ erkannte darin einen aufgelegten Elfmeter und konnte diesen auch verwandeln. Parteichef Gerhard Reheis verließ den Kuschelkurs mit der VP und wurde dafür von den Genossen beim außerordentlichen Parteitag mit 99 Prozent Zustimmung bedankt. Reheis Risiko beginnt nach der Wahl. Und selbst die Gefahr ist gebannt. Denn auch die Grünen und die FPÖ wollen die Rückübertragung des Gemeindegutes an die Gemeinden zur Koalitionsfrage machen. Die SPÖ wird also mit der Opposition mitgehen. Die ÖVP bleibt allein auf weiter Flur. Die Agrarfrage sorgt für Unruhe in den Reihen der Schwarzen. Sie poppt zur denkbar ungünstigsten Zeit auf. Je näher zur Wahl, desto ungemütlicher wird es. Die ÖVP muss den Spagat schaffen, ihre ureigenste Klientel, die Bauern, nicht zu vergraulen, und auf der anderen Seite ihre Bürgermeister nicht im Stich zu lassen. Bei der Komplexität des Themas den Wählern zu erklären, warum man gegen ein neues Gesetz ist, ist schwer. Das Hauptargument der ÖVP ist, dass ein neues Gesetz eventuell nicht verfassungskonform sei. Da war die ÖVP nicht immer so zimperlich. Bei der Novelle des Grundverkehrs, wo das Credo lautet "Bauernland in Bauernhand", brüstete die ÖVP sich sogar damit, dass man riskiere EU-widrig unterwegs zu sein. Wenn das Gesetz kippe, habe man zumindest Zeit gewonnen.

Laut TT-Umfrage liegt die ÖVP bei 36 Prozent. Damit könnte es sich ausgehen, die Mandate zu halten. 36 Prozent wären dennoch ein äußerst unerfreuliches Ergebnis für die ÖVP und es könnte Parteichef Günther Platter den Job kosten.

