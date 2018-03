Heuchlerisch (von Claudia Grabner)

Ausgabe 18. Februar 2013

Klagenfurt (OTS) - Er hat in den 16 Jahren, die er an der Spitze des Pharma-Unternehmens Novartis stand, mehrere Hundert Millionen Franken verdient. Wenn Daniel Vasella nun seine Karriere beendet, soll er weitere 72 Millionen erhalten - dafür, dass er nicht zur Konkurrenz wechselt und weiterhin das Unternehmen berät: Die Schweizer Volksseele kocht darob. Heißt es zumindest. Man spricht von "Selbstbedienungsmentalität" und von "einem Verlust jeglichen Maßes". So weit, so verständlich - bis ein Fakt die Empörung in eine heuchlerische Schieflage rückt: Die Schweiz nämlich ist aufgerufen, in einem Volksentscheid für bzw. gegen derartige Abzocke zu votieren. Und siehe da: Nur 50 Prozent wollen das Abcashertum per Gesetz verbieten. Die anderen 50 Prozent geben den sich selbst bereichernden Auswüchsen ihren Sanktus. Womit wir bei der nicht unwesentlichen Frage wären: Wie sehr hat wirtschaftsideologischer Eigennutz die Grundprinzipien der Ethik ins Wanken gebracht? Und: Wie viel Verantwortung ist das Volk bereit zu übernehmen, um das Maß wieder maßvoll zu machen?

