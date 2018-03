Sportminister Norbert Darabos gratuliert Marcel Hirscher und Mario Matt zu Gold und Bronze im WM-Slalom

Wien (OTS/BMLVS) - Die Alpine Ski-WM 2013 in Schladming ist mit einem triumphalen österreichischen Sieg zu Ende gegangen. Topfavorit Marcel Hirscher gewann vor Felix Neureuther und Mario Matt die Goldmedaille im Herren-Slalom. Sportminister Norbert Darabos gratuliert: ,,Marcel Hirscher hat zwei souveräne Läufe gezeigt und verdient den von ganz Österreich ersehnten Einzeltitel geholt. Mit insgesamt zweimal Gold und einmal Silber ist er somit neben Ted Ligety der erfolgreichste Skiläufer dieser WM. Herausragend auch die Leistung von Doppelweltmeister Mario Matt, der einen fulminanten zweiten Lauf hingelegt hat", so Darabos in einer ersten Reaktion.

