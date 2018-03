Ski WM mit nachhaltigen Technologien von Siemens

Siemens beweist sich während der FIS Alpine Ski WM 2013 als idealer Technologiepartner für nachhaltige Wintersport-Großveranstaltungen

Wien (OTS) - Mit Blick in die Zukunft und auf die Umwelt endete am Sonntag, den 17. Februar 2013, die FIS Alpine Ski WM in Schladming. Als offizieller Technologiepartner bewies Siemens sein Know-How im Management von Großprojekten und in der nachhaltigen Stadtentwicklung. Rund 6.000 Passagiere transportierte der Shuttle-Elektrobus von Siemens auf über 1.000 emissionsfreien Kilometern während der Weltmeisterschaft. Die technologische Ausrüstung des Medienzentrums mit einem Informationssystem sparte durch die komplette Digitalisierung aller Informationen eine große Menge an Papier. Ein Energieeffizienz-Workshop sensibilisierte viele junge freiwillige Helfer für Umweltschutz und Nachhaltigkeit - sie sind jetzt Energieeffizienzvorbilder für die gesamte Region. Ein Energie-Lastprotokoll lieferte erstmals verwertbare Zahlen des Energieverbrauchs einer derartigen Großveranstaltung. Das ist ein absolutes Novum mit dem Ziel, für die Zukunft zu lernen und Großveranstaltungen nachhaltiger und energieeffizienter gestalten zu können.

Immer mehr Regionen rüsten sich für winterliche Großveranstaltungen. Bis 2020 rechnen Experten daher vor allem in den Wintersport-Gebieten mit Investitionen in neue oder bestehende Infrastrukturen von über 15 Milliarden Euro. Als offizieller Technologiepartner konnte Siemens mit seiner nachhaltigen Technik und seinem Know-How die FIS Alpine Ski WM 2013 bei ihren ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen unterstützen und sich als idealer Partner für Wintersport-Großveranstaltung beweisen.

Das Portfolio von Siemens hinsichtlich winterlicher Großveranstaltungen reicht von der Energieversorgung, über Gebäudetechnik bis zur Medizintechnik. In der Skiwelt Amadé hat Siemens bereits 61 Seilbahnanlagen mit Antriebstechnik ausgerüstet, 15 davon im Skigebiet Schladming. Das Unternehmen betreibt in Innsbruck ein Technologie-Kompetenzzentrum für alpine Infrastrukturlösungen und ist einer der führenden Anbieter von energiesparenden Antrieben für Seilbahnen und Lifte, Energieversorgung, Steuerungen von Beschneiungsanlagen und anderen Infrastrukturangeboten für Bergregionen. Die bei Seilbahnen und Liften eingesetzten energieeffizienten Elektromotoren und Antriebe neuester Generation verbrauchen 40 Prozent weniger Energie als ihre Vorgängermodelle und sind zudem besonders geräuscharm.

