FP-Gudenus: Wo bleiben die versprochenen 1000 Polizisten mehr für Wien?

Dramatische Zustände bei Wiener Exekutive

Wien (OTS/fpd) - "Wo bleiben die zusätzlichen 1000 Polizisten für Wien?", fragt heute der Wiener FPÖ-Klubobmann und stellvertretende Bundesobmann Mag. Johann Gudenus, "SPÖ-Bürgermeister Häupl hat die Aufstockung des Personals schon vor Jahren versprochen. Geschehen ist bis dato nichts. Jetzt eskaliert die Situation. Die Wiener Polizei ist finanziell und personell völlig ausgehungert."

Damit die Exekutive ihrer Aufgabe, nämlich für Schutz und Ordnung zu sorgen, nachkommen könne, müsse ihr auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Alles andere als das sei jedoch der Fall. Ganz im Gegenteil, nicht nur, dass jene Stellen, die durch Pensionierungen oder Karenzierungen verloren gingen, nicht nachbesetzt werden, weshalb über Jahre ein akuter Personalmangel zustande gekommen sei, sehe es auch in den Polizeiinspektionen traurig aus. Die Wachzimmer befänden sich in einem katastrophalen Zustand, die Ausrüstung sei zum Teil unbrauchbar bzw. veraltet. Doch die zuständige Innenministerin Mikl-Leitner halte weiterhin die Füße still und Wiens Bürgermeister stelle sich in dieser Causa überhaupt tot, kritisiert Gudenus.

Es sei höchst an der Zeit zu handeln. Häupl habe die Menschen viel zu lange hinters Licht geführt. Es brauche dringend 1500 Polizisten mehr in der Bundeshauptstadt sowie eine eigene Sicherheitswacht, damit Verbrechensbekämpfung auf der Straße wieder möglich werde. Es vergehe kein Tag, an dem nicht ein Überfall, Diebstahl oder Schlimmeres passiere. "Mikl-Leitner muss sich endlich für eine Verbesserung der Personallage bei der Exekutive interessieren. Andernfalls sollte wohl über eine personelle Änderung im Innenministerium nachgedacht werden, denn Wien darf nicht Chicago werden", schließt Gudenus. (Schluss) hn

