Pferdefleisch in Nahrungsmitteln - Lorentschitsch: "Rasche Information der Konsumenten und Aufklärung oberstes Gebot"

Handelsobfrau: "Handel und Konsumenten sitzen im selben Boot" - Für Kennzeichnung eindeutig Hersteller zuständig und verantwortlich

Wien (OTS/PWK064) - "Die Aufklärung der aktuellen Ereignisse rund um nicht gekennzeichnetes Pferdefleisch in Nahrungsmitteln hat oberstes Gebot", unterstreicht Bettina Lorentschitsch, Obfrau der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Tatsache ist, dass für die korrekte Kennzeichnung von Waren eindeutig der Hersteller zuständig und verantwortlich ist: "Der Handel und die Konsumenten sitzen im selben Boot: Auch wir fühlen uns im Fall der aus dem Ausland zugelieferten Produkte getäuscht."

"Der Handel in Österreich steht jedenfalls für rasche Information der Konsumentinnen und Konsumenten." Und weiter: "Wir werden unseren Beitrag zur Aufklärung der aktuellen Vorfälle leisten", stellt Lorentschitsch klar.

"Der Handel bekennt sich dazu, dass die Qualität der Produkte oberste Priorität hat: Hersteller und Handel in unserem Land punkten mit hoher Lebensmittel-Qualität, regionalen Produkten, Gentechnik-Freiheit und anderem mehr. Das muss jedenfalls in Zukunft stärker als der derzeit oft im Vordergrund stehende Preis in die Beurteilung von Lebensmitteln einfließen", fordert die Handelsobfrau. (JR)

