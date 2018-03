Rauch: Glawischnig mit immer gleichem witzlosen Lamento

Demokratie heißt Konsens finden und nicht aussperren

Wien, 17. Februar 2013 (ÖVP-PD) "Das war das gleiche, ewig witzlose Lamento von Glawischnig, wie immer", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur heutigen ORF-"Pressestunde"

fest. "Politik bedeutet, dass bei unterschiedlichen Meinungen ein Konsens gesucht wird - diese Konsensbereitschaft lassen die Grünen seit langem vermissen. Über das Demokratieverständnis der Grünen wissen wir bestens Bescheid: Andere Parteien von Veranstaltungen aussperren, Suggestivfragen bei Volksbefragungen und das wahl- und haltlose Beschuldigen von Mitbewerbern." ****

Das rot-grüne Beispiel in Wien sei genug Abschreckung:

"Parkpickerlchaos, Gebührenlawinen und das Aufstellen von Verschwörungstheorien. Das Treiben von Rot-Grün in Wien ist ein Beispiel, wie seriöse Politik nicht aussehen sollte!" Von einer einst innovativ denkenden Partei ist unter Eva Glawischnig nicht viel geblieben, stellt Rauch klar: "Wer sich immer nur auf andere Parteien konzentriert, hat selbst nicht viel anzubieten. Das Politikverständnis der Grünen scheint zu lauten: Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler", so Rauch abschließend.

