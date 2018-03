BZÖ-Widmann: Pressestunde wurde zur Anbiederungsstunde

Wien (OTS) - "Die Politik der Grünen besteht nur mehr darin, sich SPÖ und ÖVP anzubiedern und um jeden Preis in die Regierung zu kommen. Sonst haben die Grünen ihre Grundsätze längst aufgegeben, denn Umweltpolitik spielt bei ihnen kaum noch eine Rolle. Was den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Grünen Regierungsbeteiligung droht, zeigt sich am Beispiel Wien. Dort wird bei Menschen mit horrenden Gebührenerhöhungen abkassiert und die Autofahrer werden schikaniert. Das kann Österreich wirklich nicht brauchen", so BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann zum Auftritt der Grünen-Chefin Glawischnig in der ORF-Pressestunde.

