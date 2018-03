FPÖ-Kickl zur ORF-Pressestunde: Glawischnig wirft sich Faymann regelrecht an den Hals

Grüne Inhalte für Österreicher Anlass zur Sorge

Wien (OTS) - "Der heutige Auftritt der Grünen Parteiobfrau war über gut 45 Prozent der Sendezeit ein einziges 'Sich anden Hals Werfen' von SPÖ-Kanzler Faymann. Zum Drüberstreuen gab es ein paar persönliche Befindlichkeiten und noch deutlich vor 12 Uhr ist es selbst den Fragestellern zu öd geworden", sagte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl in einer Reaktion auf den Auftritt von Eva Glawischnig in der ORF-Pressestunde. Die Grüne Front-Frau habe offenbar das olympische Motto des "Dabeisein ist alles" zur Erfolgs-Strategie der Bundes-Grünen für das Wahljahr 2013 gemacht. "Im ganzen Gespräch war die grüne Erwartungshaltung, endlich die eigenen Füße unter den Tisch der Macht schieben zu dürfen, fast greifbar. Dafür sind die Grünen auch bereit, sich zur Faymann-Klette machen zu lassen", kommentierte Kickl.

Glawischnig habe die Österreicher - wenn aus ihrer Sicht wohl unbeabsichtigt - aber auch gleich vor der eigenen Regierungsbeteiligung gewarnt. Denn die Grünen Inhalte hätten es wirklich in sich. "Grün in der Regierung steht nach den Aussagen Glawischnigs dafür, dass die EU mehr Geld erhalten und Steuern einnehmen soll, dass die Österreicher mehr Nettobeiträge zahlen sollen, dass bei Asylbetrug die geltenden Gesetze durch eine falsche Toleranz, die auf Willkür hinausläuft, ersetzt werden sollen, dass die heimischen Arbeitnehmer jetzt auch noch die Asylwerber als Konkurrenten am Arbeitsmarkt vorgesetzt bekommen und dass der gemeinsam mit Norbert Darabos größte Feind des Bundesheeres, nämlich Peter Pilz, Verteidigungsminister werden soll", fasst der freiheitliche Generalsekretär zusammen. Es gehöre eine ordentliche Portion Realitätsferne dazu, ein solches Projekt als "Regierung der Anständigkeit" zu bezeichnen. Noch grotesker sei nur der Versuch Glawischnigs, der Korruption den Kampf anzusagen indem man beanspruche, nicht mit ihr koalieren zu wollen, aber zugleich der millionenschwere Inserator Werner Faymann der grüne Wunschpartner sei und das rot-grüne Modell der Freunderlwirtschaft in Wien als Erfolgsmodell dargestellt werde.

Glawischnig habe mit ihrem Auftritt einmal mehr bewiesen, dass es in Österreich nur die FPÖ als ernst zu nehmende Oppositionskraft gäbe. Die Grünen hätten sich längst für den Kurs entschieden, Opposition gegen die Opposition und nicht gegen die Regierung zu sein. "Gefreut haben wird sich heute nur der Herr Faymann. Er hat offenbar in der grünen Führungsriege mehr Anhänger als in der eigenen Parteispitze", schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at