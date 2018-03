FPÖ-Herbert: Auch schon munter geworden, Kollege Greylinger?

Polizeigewerkschaft ist offenbar aus Winterschlaf erwacht und versucht sich mit Missständen bei der Polizei zu profilieren, die von der AUF bereits seit Monaten aufgezeigt wurden

Wien (OTS) - Wie es aussieht, hat die Polizeigewerkschaft ihren Winterschlaf beendet und greift nun jene Probleme bei der Polizei auf, die seitens der AUF bereits seit langer Zeit kritisiert und angeprangert werden, stellte heute der freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst und AUF-Bundesvorsitzende, NAbg. Werner Herbert, in Reaktion auf entsprechende Medienberichte fest.

Es sei nämlich seit Monaten evident, dass die vom BM.I kolportierten Zahlen hinsichtlich der Neuaufnahmen bei der Polizei mit den tatsächlichen Personalständen in grobem Widerspruch stünden. Dazu komme, dass aufgrund der dramatischen Überalterung bei der Exekutive bis zum Jahr 2020 rund 30% aller derzeit dienstversehenden Polizistinnen und Polizisten in Pension gehen würden. Auch der Missstand, dass bei der Ausrüstung der Exekutivbeamten und der Ausstattung der Polizeidienststellen in einem mittlerweile gefährlichen Ausmaß seitens dem BM.I gespart würde, sei seitens der AUF bereits mehrmals medial aufgezeigt worden, so Herbert.

"Es mutet daher einigermaßen skurril an, wenn sich nunmehr mit nicht unwesentlicher Verspätung die Polizeigewerkschaft - anstelle eine gemeinsame Problemlösung mit der AUF anzustreben - vielmehr mit dem neuerlichen Aufzeigen von längst bekannten Problemen bei der Polizei zu profilieren versucht. Darüber hinaus wäre es eigentlich ja die Aufgabe einer Gewerkschaft gewesen, derartige Missstände von vornherein zu verhindern. Stattdessen hat die Polizeigewerkschaft als Teil der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) in den letzten Jahren alle dienst- und pensionsrechtliche Verschlechterungen und Belastungen für die Polizistinnen und Polizisten, die im Parlament von SPÖ und ÖVP in Abstimmung mit der GÖD beschlossen wurden, brav und devot mitgetragen. Alleine die FPÖ und auch die AUF haben stets auf die Verschlechterungen für die Exekutive hingewiesen und daher auch im Parlament dagegen gestimmt", sagt Herbert.

Sich daher nun mit den "fremden AUF-Federn" zu schmücken und sich mit den bereits bekannten Missständen nunmehr als vermeintlicher "Problemaufzeiger" darzustellen, sei daher nicht nur absolut unglaubwürdig sondern auch letztklassig. Es zeige einmal mehr, dass die Polizeigewerkschaft schon lange nicht mehr die Interessen der Polizistinnen und Polizisten vertritt, sondern ausschließlich jene der Bundesregierung. "Diese unglaubwürdigen "Scheingefechte" haben unsere Polizistinnen und Polizisten aber längst durchschaut und wissen, dass es derzeit nur eine Wählergruppe gibt welche die Interessen der Exekutive kompetent, verantwortungsbewusst und zuverlässig vertritt, nämlich die AUF", so Herbert abschließend.

