Rauch zu Faymann: Beitrag gestiegen, Rabatt gesunken

EU-Verhandlungsergebnis bescheiden - Faymann lädt sich selbst zum Rapport

Wien, 17. Februar 2013 (ÖVP-PD) "Der Nettobeitrag Österreichs am EU-Finanzrahmen ist gestiegen und der Rabatt gesunken. Wenn Bundeskanzler Faymann will, können wir ihm das am Montag gerne noch einmal erklären", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur Ankündigung des Bundeskanzlers im "Kurier", Vizekanzler Michael Spindelegger zu einer Aussprache zu bitten. Der durchschnittliche Beitrag sei von 0,2 Prozent auf bis zu 0,31 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Österreich findet sich an sechster Stelle der Nettozahler. Rauch betont: "Wir tragen das Verhandlungsergebnis mit, das ist aber kein Grund zur Euphorie."

Die Politik habe mit Steuergeld verantwortungsvoll umzugehen, um

das Vertrauen der Bevölkerung zu verdienen. "Die Umfragen geben der ÖVP recht: Die Bürgerinnen und Bürger sind mit dem Verhandlungsergebnis nicht einverstanden. Wenn die Staaten sparen müssen, sollten sich diese Einsparungen auch im EU-Finanzrahmen widerspiegeln", stellt Rauch klar, und abschließend: "Der Bundeskanzler hat vergleichsweise bescheiden verhandelt. In den Endverhandlungen haben alle anderen Länder besser abgeschnitten. So gesehen lädt sich Bundeskanzler Faymann selbst zum Rapport!" ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at