BZÖ-Bucher: Forderung von Blecha und Kohl nach Ausbau der Pensionsprivilegien ist eine Frechheit!

Raub an der heutigen Jugend einstellen - die Pensionen müssen für die nächsten Generationen gesichert werden

Wien (OTS) - "Die Forderungen der Gewerkschafter und der rot-schwarzen Altpolitiker Blecha und Kohl nach höheren Pensionen für ÖBBler und Beamte ist eine Frechheit. Die ohnehin schon bestehenden Privilegien für diese Gruppen gehören abgeschafft und nicht ausgeweitet. Hier wird eine Politik auf Kosten der heutigen Jugend gemacht, die später keine Chance mehr hat eine Pension zu erhalten, von der man auch leben kann. Mit diesem Raub an der Jugend muss Schluss gemacht werden. Die Regierung ist aufgefordert, diesen Wahnsinnsplänen von Blecha und Kohl, die selbst horrende Politikerpensionen kassieren, eine klare Absage zu erteilen", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zum heutigen Artikel im "Kurier".

Bucher erinnert, dass ÖBB-Bedienstete heute schon mit durchschnittlich 52 Jahren in Pension gehen und zahlreiche Höchstbeamte noch immer die Hacklerregelung in Anspruch nehmen. Auch in der Nationalbank feiern die rot-schwarzen Pensionsprivilegien fröhliche Urständ. "Die Pensionen müssen langfristig auch für die nächsten Generationen gesichert werden. Alle Experten sind sich im Klaren, dass das derzeitige System langfristig nicht zu erhalten ist. Deshalb verlangt das BZÖ ein Pensionssystem, das für Alle gültig ist, mit einem Pensionskonto und Wahlfreiheit. Die Politik muss für die Jugend handeln und gegen Missstände und Pensionsprivilegien entschieden auftreten", so der BZÖ-Chef.

