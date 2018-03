Fahrgäste stellen Wiener Linien für 2012 gutes Zeugnis aus

97 Prozent bewerten Wiener Linien grundsätzlich positiv - WienerInnen mit Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden

Wien (OTS) - Die jährliche Untersuchung der Wiener Linien zur Kundenzufriedenheit* zeigt auch für das Jahr 2012 erfreuliche Werte. Die Fahrgäste der Wiener Linien sind zu 97 Prozent grundsätzlich mit den Leistungen der Wiener Linien zufrieden - 30 Prozent bewerten die Wiener Linien mit "sehr gut", 55 Prozent mit "gut" und 12 Prozent mit "eher gut". Insgesamt ergibt sich damit eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um 5 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Ganz besonders zufrieden zeigen sich die Fahrgäste aktuell mit dem Preis-Leistungsverhältnis: 24 Prozent sind mit dem Preis für ihr Ticket "sehr zufrieden", 54 Prozent "zufrieden". Zurückzuführen ist das auf die günstige Jahreskarte um 365 Euro, die optimale Tarifgestaltung für Jugendliche und das vergünstigte Jahresticket für SeniorInnen.

Eine weitere Studie** unterstreicht diesen Trend. Im letzten halben Jahr sind die Wiener Linien 75 Prozent der Wiener Bevölkerung positiv aufgefallen. Besonders positiv werden das gute Verkehrsnetz (22 Prozent), die günstigen Tarife (22 Prozent) und die Pünktlichkeit von U-Bahn, Bim und Bus (11 Prozent) beurteilt. Der Aussage, dass die Wiener Linien für Wien wichtig sind, stimmen 69 Prozent der 610 Befragten zu.

Dass die WienerInnen ihre Öffis schätzen, schlägt sich auch in der gestiegenen Nutzung von U-Bahn, Bim und Bus nieder. Mit 907 Millionen Fahrgästen benutzten 2012 mehr Menschen als jemals zuvor die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. 39 Prozent aller Wege in der Stadt wurden 2012 mit den Öffis zurückgelegt (ein Plus von 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr), nur noch 27 Prozent mit dem Auto (ein Minus von 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr).

"Wir sind auf einem guten Weg", zeigt sich der Geschäftsführer der Wiener Linien, Günter Steinbauer, durch die gute Beurteilung bestätigt. "Unser Anspruch ist es, diesen hohen Zuspruch zu halten und weiter auszubauen. Deswegen schaffen wir auch 2013 neue, moderne Fahrzeuge an - 5 durchgängige U-Bahn-Züge, 18 Niederflurstraßenbahnen und 29 Busse", so Steinbauer, der auch den weiteren Ausbau des Öffi-Netzes ankündigt: "Im Herbst eröffnen die Verlängerungen der U2 und der Straßenbahnlinie 26 in der Donaustadt, im Süden bauen wir weiter an der U1-Verlängerung vom Reumannplatz nach Oberlaa."

* Kundenzufriedenheitsbefragung Wiener Linien 2012, n=910 (Fahrgäste), omnitrend

** Image der Wiener Stadtwerke (Teilunternehmen Wiener Linien), n=610 Bevölkerung Wien und Umgebung), Integral

