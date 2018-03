1,5 Millionen sahen Slalom-Silber für Kirchgasser im ORF

WM-Rekordwert seit 2005

Wien (OTS) - Michaela Kirchgassers Aufholjagd zu Silber beim WM-Slalom der Damen sahen gestern (im zweiten Durchgang) bis zu 1,470 Millionen Ski-Fans, im Schnitt waren 1,288 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen bei 71 Prozent Marktanteil (66 bzw. 56 Prozent in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre) via ORF eins live dabei. Das bedeutet einmal mehr Reichweiten-Rekord, diesmal seit dem Jahr 2005. Selbst die mehr als halbstündige Nachberichterstattung verfolgten im Schnitt mehr als 839.000 Ski-Fans (55 Prozent Marktanteil, 53 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre) in ORF eins. Mit im Schnitt 1,069 Millionen Zuschauern erreichte auch der erste Durchgang mit einem Marktanteil von 74 Prozent (66 Prozent bei den 12-49jährigen) bereits einen Spitzenwert.

Die bisherigen Topwerte bei der Ski-WM 2013 erreichte gestern die abendlichen WM-Berichterstattung: Im Schnitt 575.000 sahen Thomas Sykoras Analyse, 628.000 die Siegerehrung und 571.000 "Die Stars" im ORFWM-Studio.

Groß war gestern aber auch das Interesse an den weiteren ORF-Wintersport-Übertragungen des Tages: Die Biathlon-WM-Staffel der Herren sahen im Schnitt 363.000 bei 26 Prozent Marktanteil (25 Prozent in der Zielgruppe 12-29 Jahre), 608.000 Zuschauer bei 37 Prozent Marktanteil (34 Prozent bei den 12-29jährigen) das Skifliegen in Oberstdorf.

Alle Details zu den insgesamt 70 Stunden langen ORF-Live-Übertragungen aus Schladming sind unter presse.ORF.at abrufbar.

