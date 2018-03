Kleines Land kann Großes leisten: Erste ORF-Bilanz der Ski-WM 2013 mit FIS- und EBU-Spitze

ORF-Technologietransfer für Vail/Beaver Creek 2015

Wien (OTS) - Es war eine hochkarätige Runde, die gestern Abend, am vorletzten WM-Tag, im ORF-Haus gegenüber der Medal Plaza zusammentraf, um eine erste Bilanz der Ski-WM 2013 in Schladming zu ziehen: FIS-Präsident Gian-Franco Kasper, FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis, Stefan Kürten, EBU-Direktor für Sport und Geschäftsstrategie, EBU-Wintersportmanager Ingolfur Hannesson, sowie von Seiten des ORF Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, der Kaufmännische Direktor Mag. Richard Grasl, der Technische Direktor Ing. Michael Götzhaber, ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost, sowie die beiden ORF-Regisseure Fritz Melchert und Michael Kögler waren sich einig, dass gerade ein kleines Land wie Österreich als Host Broadcaster - basierend auf einem perfekten Zusammenspiel mit dem ÖSV, der EBU und der FIS -Großes leisten kann.

Das zeigt auch die Tatsache, dass bei der nächsten Ski-WM 2015 in Vail und Beaver Creek die dort für die Übertragung verantwortliche EBU einen ORF-Technologietransfer angefordert hat. So werden u.a. ORF-Regisseure die Weltregie verantworten. Dem in Wien unabkömmlichen ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und seinem Team wurde seitens der FIS und der EBU zu den großartigen WM-Übertragungen gratuliert.

