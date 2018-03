Spekulationsverbot - FPÖ pocht auf einheitliches Rechnungswesen in der Finanzverfassung

Hofer: Nächste Gesprächsrunde am Dienstag mit Rechnungshofpräsident Moser

Wien (OTS) - Am Dienstag findet unmittelbar nach der Sitzung des Nationalrates die nächste Verhandlungsrunde zum Spekulationsverbot statt. Nachdem die FPÖ bei den letzten Gesprächen bereits weitere Eckpunkte wie etwa ein Verbot der Kreditaufnahme zu Spekulationszwecken in die Finanzverfassung hineinverhandeln konnte, werden auch die Grünen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren.

FPÖ-Verhandler Norbert Hofer hat sich zum Ziel gesetzt, am Dienstag eine Verankerung einer einheitlichen Darstellung der Finanzzahlen für Bund, Länder und Gemeinden zu erreichen: "Wir brauchen ein transparentes Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchhaltung, um auch eine Vermögensrechnung sicherzustellen. Wir haben den Wunsch, dass auch der Präsident des Rechnungshofs an den Gesprächen am Dienstag teilnimmt. Dem wollen die Regierungsparteien nun nachkommen. Dr. Moser wird zu den Verhandlungen eingeladen."

Neben Hofer werden am Dienstag auch Budgetsprecher Alois Gradauer und Finanzsprecher Elmar Podgorschek für die FPÖ am Verhandlungstisch sitzen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at