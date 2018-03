ORF SPORT + mit den Highlights vom Slalom der Herren bei der alpinen Ski-WM in Schladming

Am 18. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 18. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Slalom der Herren bei der alpinen Ski-WM in Schladming um 20.15 Uhr.

ORF SPORT + zeigt noch einmal die Höhepunkte vom Slalom der Herren bei der alpinen Ski-WM in Schladming. Jean-Baptiste Grange sicherte sich beim Abschlussbewerb der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen Gold im Slalom. Hinter dem Franzosen kamen Jens Byggmark aus Schweden und Manfred Mölgg aus Italien ins Ziel.

