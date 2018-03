ORF-III-Dokumontag mit Kriegsgeschichten der anderen Art

Am 18. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information schlägt am Montag, dem 18. Februar 2013, um 20.15 Uhr mit "Cooking History" ein Kapitel der europäischen Geschichte auf, das weder in Schulbüchern noch in Archiven zu finden ist. Eine Geschichte über Hoffnung und Sehnsüchte inmitten von Zerstörung und Ausweglosigkeit: Neun Militärköche, die in sechs verschiedenen Kriegen Europas im Einsatz waren, erinnern sich an Leben und Sterben im Krieg.

Was es bedeutet, Soldat zu sein und dass eine Waffe alles andere als ein Spielzeug ist, schildert die Dokumentation "Krieg ist kein Spiel" um 21.50 Uhr. Der preisgekrönte Dokumentarfilmer Lode Desmet beleuchtet internationale Abkommen wie die Genfer Konvention von 1864 zur humanen Behandlung von Kriegsgefangenen. Werden Kriege mit derartigen Regeln "menschlicher" und "gerechter"? Soldaten erzählen von ihren Erfahrungen an der Front. Mit Menschlichkeit hat das nur wenig gemeinsam. Zu Wort kommen neben jungen amerikanischen Jagdpilotinnen, die in Afghanistan im Einsatz sind, auch ein ehemaliger Guerillakämpfer aus El Salvador sowie ein Offizier a. D. der Spezialkräfte der Roten Armee.

