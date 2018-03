Pröll im ÖSTERREICH-Interview: "Wahlkampf übertrifft schlimmste Befürchtungen"

NÖ-Landeshauptmann geht mit Mitbewerbern hart ins Gericht. Stronach? "Präpotente Milliardärs-Allüren" - Absage an übereilte Steuerreform

Wien (OTS) - Hart ins Gericht mit seinen politischen Mitbewerbern geht NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll im ÖSTERREICH-Interview (Sonntagausgabe). Pröll hätte "ja mit einem harten Wahlkampf gerechnet", aber: Was derzeit passiert, übertrifft meine schlimmsten Befürchtungen. Und es zeigt, dass Mitbewerber - wenn sie die Chance zur Blockade bekommen - diese auch wahrnehmen. Und sei es nur, um ihren eigenen Egoismus zu befriedigen."

Natürlich schießt sich der NÖ-Landeschef auf seinen "Lieblingsgegner", Parteigründer Frank Stronach, ein. Pröll: "Ich bin jedenfalls nicht so präpotent mit seinen Milliardärs-Allüren, denn er kneift vor einer Diskussion ... Ich weiß schon, warum er sich drückt:

Er kennt sich im Land nicht aus, er wiederholt nur Phrasen und will aufgesetzte Erklärungen verlesen. Ich frage mich, wie soll ich überhaupt mit jemandem über die Zukunft, der ohnehin am 4. März wieder in seinem Superjet heim nach Kanada sitzt und nicht für Niederösterreich arbeiten will."

Niederösterreich sei "nämlich kein Spielzeug, das man einfach in die Ecke pfeffern kann, wenn man genug davon hat. Was er früher mit seinen mäßig erfolgreichen Entertainment-Projekten gemacht hat und später dann mit dem Fußball, das macht er jetzt in der Politik."

Eine Pröllsche Breitseite kassiert auch der Grüne Peter Pilz, der Pröll wegen der Finanzveranlangungen des Landes NÖ mit Salzburgs Landeshauptfrau verglichen und als "Finanzesel" bezeichnet hat. Niederösterreichs Landeshauptmann zu ÖSTERREICH: "Jemand wie Pilz, der nur in den Wiener Kaffeehäusern herumsitzt und intrigiert, ... hat von niederösterreichischen Veranlagungen genauso viel Ahnung wie der Teufel vom Weihwasser."

Pröll erwartet sich, dass die Bundesregierung bis Herbst weiterarbeitet, denn, so der Landeshauptmann, "es wäre eine schwere Irritation für die Bevölkerung, wenn man zuerst die Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängert und dann wieder verkürzt."

Die Idee, die durch die Finanztransaktionssteuer zu erwartenden 500 Millionen für eine Steuerreform auszugeben, beurteilt Pröll skeptisch: "Ich warne davor, vor Wahlen ein Steuerzuckerl anzubieten, das später zu einer bitteren Pille wird."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at