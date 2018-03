Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Michaela Kirchgasser zu WM-Silber im Slalom

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Michaela Kirchgasser über ihre Silber-Medaille beim Damen-Slalom in Schladming. "Michaela Kirchgasser hat den ÖSV-Fans am vorletzten Wettkampftag der WM viel Freude bereitet und verdient Silber geholt." Der letzte Damen-Bewerb der Alpinen Ski-WM hätte somit aus österreichischer Sicht erfolgreich geendet. "Ich gratuliere herzlich und wünsche unseren Athleten für den abschließenden Herren-Slalom alles Gute", so Faymann.

