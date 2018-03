Stadtrat Oxonitsch eröffnete das 5. Vienna Valentine Schwimmturnier

Wien (OTS) - Am Samstag, 16.2. eröffnete Sportstadtrat Christian Oxonitsch gemeinsam mit der Grünen Europaabgeordneten Ulrike Lunacek um 09:00 Uhr das 5.VIVA (Vienna Valentine) internationale Schwulen und Lesben Schwimmturnier im Floridsdorfer Hallenbad.

Die dreitägige Veranstaltung findet u.a. unter der der Schirmherrschaft von Paul Schauer (Präsident des Österreichischen Schwimmverbandes OSV) statt und hat das Motto "Barrieren überwinden, Toleranz schaffen und Rekorde brechen". Es ist Wiens größte internationale Mastersmeisterschaft im Schwimmen mit der größten Ländervielfalt: Über 200 Athletinnen und Athleten aus 17 Nationen (darunter Amerika, Deutschland, Schweiz, Italien, Schweden, Spanien, Frankreich, Island, Kroatien, Tschechien, Niederlanden und Belgien) nehmen die nächsten drei Tage an zwölf verschiedenen Bewerben teil.

Zehn der insgesamt 46 antretenden Schwimmvereine sind aus Österreich. Erstmals wird im Rahmen des Vienna Valentine in Zusammenarbeit mit dem Verein Aufschlag auch ein Volleyballturnier ausgetragen.

"Ich freue mich, dass Wien zum fünften Mal Austragungsort dieses Schwimmturnieres ist. Unsere Stadt steht für Toleranz und Akzeptanz. Es zeigt sich aber auch einmal mehr der gemeinschaftliche und verbindende Charakter des Sports, der in Wien keine Grenzen und keine Diskriminierung kennt. Mein Dank gilt dem Verein Kraulquappen, der diese Veranstaltung organisiert hat. Ich heiße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VIVA5 sehr herzlich in unserer Stadt willkommen, und wünsche Ihnen ein erfolgreiches Turnier und einen schönen Aufenthalt in Wien", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch bei der Eröffnung.

