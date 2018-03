"im ZENTRUM": Was wir essen - Aufs falsche Pferd gesetzt?

Am 17. Februar, um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Skandal um Pferdefleisch in Fertigprodukten erschüttert die Konsumenten quer durch Europa. Skrupellose Geschäftemacherei im Lebensmittelsektor - hat die Methode System?

Der aktuelle Fall nährt Zweifel an der Qualität unserer Lebensmittel und wirft die Frage auf: Was essen wir eigentlich? Ist immer drin, was draufsteht? Ist die weltweite Lebensmittel-Industrie überhaupt noch unter Kontrolle zu halten? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 17. Februar, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "IM ZENTRUM":

Ulrich Herzog

Gesundheitsministerium

Clemens G. Arvay

Agrarbiologe und Autor

Michael Blass

Geschäftsführer AMA-Marketing

Helene Karmasin

Motivforscherin

Walter Eselböck

Haubenkoch

