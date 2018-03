life:) erhält den Excellence in Dashboard Design Award

Istanbul (ots/PRNewswire) - Der BeST in Weissrussland, die unter dem Handelsnamen life:) agiert und eine 80 prozentige Tochter der - dem führenden Kommunikations-und Technologieunternehmen der Türkei ist - , wurde von Microstrategy der "Excellence in Dashboard Design Award" verliehen. Microstrategy ist eines der weltweit führenden unabhängigen öffentlichen Vertriebsunternehmen von Business Intelligence-Lösungen.Turkcell

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130215/594826 )

life:) wurde unter den Top 5 der Auszeichnungen aufgelistet, die im Rahmen der jährlich stattfindenden Preisverleihung des Unternehmens "Microstrategy World" verliehen wurden. An der Preisverleihung nehmen spezialisierte Teilnehmer aus der Business Intelligence-Branche teil. Die diesjährige 16. Veranstaltung erzielte einen Rekord von 2.500 Teilnehmern, und life:) wurde zu einem der Top 5-Unternehmen in der Kategorie der Unternehmen mit dem am weitesten entwickelten Dashboard erkoren. Unter den mit life:)insgesamt 87 Wettbewerbern dieser Kategorie wurden die Apollo Gruppe (Bildungssektor ), Cheescake Factory (Nahrungsmittelsektor), Pinnaccle Corporation (IT-Sektor) und Generali Employee Benefits Network (Finanz-Sektor) ebenfalls zu den fünf besten Unternehmen gewählt.

2012 rief life:) ein Datenbankprojekt ins Leben, mit dem Ziel, alle Daten des Unternehmens an einem einzigen Ort zusammenzutragen, sie von dort aus unter Gewährleistung der Konsistenz zu verwalten und von dieser einen Quelle aus unter Verwendung der Technologie des US-Unternehmens Microstrategy weiterzusenden. Für die Datenbank des Unternehmens wurde ein Dashboard (Demonstrationstafel) zur visuellen Berichterstattung an das obere Management entwickelt, um diesem den Entscheidungsprozess zu erleichtern und den Berichtsprozess zu automatisieren, indem menschliche Einflüsse ausgeschlossen wurden. Dieses Dashboard ermöglichte es, Daten mithilfe eines Mobilgeräts automatisch über eine einzige Schnittstelle von jedem beliebigen Ort aus abzurufen. Mit diesem Dashboard ist das Vertriebsteam beispielsweise in der Lage, die Verkaufszahlen eines jeden Händlers mit dem Vorteil der Mobilität in Echtzeit nachzuverfolgen. Auch andere Berichte, die vormals einen erheblichen Einsatz an menschlichen Arbeitskräften erforderlich machten, können augenblicklich und automatisch, ganz ohne menschliche Unterstützung, aufbereitet werden.

Der General Manager von life:), Ismet Yazici, sagte: "Bei Tätigkeiten in einem sehr wettbewerbsstarken Umfeld wie in Weissrussland sind Effizienz und eine schnelle Entscheidungsfindung von allerhöchster Bedeutung für uns. Dieser Preis beweist, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, was die Agilität unseres Unternehmens anbetrifft. Wir konnten im Jahr 2012 beachtliche Errungenschaften vorweisen und haben uns zukünftig noch bessere Ergebnisse zum Ziel gesetzt."

ÜBER MICROSTRATEGY WORLD

MicroStrategy wurde im Jahr 1989 gegründet und hat sich zum führenden unabhängigen öffentlichen Business Intelligence Software-Anbieter entwickelt. Mit Vertriebsbüros in 42 Städten in 23 Ländern auf der ganzen Welt und über 3.000 Mitarbeitern ist MicroStrategy ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftware-Plattformen für Business Intelligence (BI), Mobile Intelligence sowie Netzwerk-Anwendungen. MicroStrategy ist stolz darauf, Millionen von gewerblichen Anwendern aus nahezu 4.000 Unternehmen und über 20 Branchen hinweg weltweit zu bedienen.

ÜBER BeST

Turkcell hat dem weissrussischen Staat im Juli 2008 80 % des weissrussischen Telekommunikationsnetzwerks (BeST) abgekauft, da das Unternehmen die Strategie verfolgte, vom aufstrebenden Investitionspotenzial der Nachbarländer zu profitieren. Zum 30. September 2012 deckt BeST eine Fläche von 81,1 % ab und verfügt über 1,0 Millionen Vertragskunden in Weissrussland. BeST war der erste Mobilfunkbetreiber in Weissrussland, der im November 2009 3G-Dienste anbot. BeST erreicht ca. 70,2 % der Bevölkerung von Weissrussland mit 3G.

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 36,2 Mio. Vertragskunden (Stand Ende September 2012) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen in der Türkei. In fünf der neun Länder, in denen es seit dem 30. September 2012 aktiv ist, dominiert Turkcell den Markt und zählt mit seinen 68,1 Millionen Vertragskunden (Stand September 2012) zu den regional führenden Unternehmen. Das Unternehmen gehört zu den ersten Betreibern weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbps erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbps anbieten zu können. Am 30. September 2012 deckte Turkcell mit 2G 99,17 % und mit 3G 83,14 % der Bevölkerung ab. Turkcell meldete mit Stand 30. September 2012 einen Nettoumsatz von 2,8 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD), mit Gesamtaktiva im Wert von 18 Mrd. TRY (10,1 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr auf http://www.turkcell.com.tr

Sie können die aktuellsten Entwicklungen bei Turkcell jetzt über Twitter verfolgen, indem Sie den nachstehenden Link anklicken.

http://twitter.com/TurkcellNews

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Turkcell Nihat Narin Division Head of Investor and International Media Relations Tel.: +90-212-313-1244 E-Mail: nihat.narin @ turkcell.com.tr Banu Uzgur International Media Relations Manager Tel.: +90-212-313-1506 E-Mail: banu.uzgur @ turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b http://photos.prnewswire.com/prnh/20130215/594826